بورس تهران برترین شاخص بورسهای منطقه اروپا، آفریقا و خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران در سال 2010 به عنوان برترین شاخص بورس های منطقه اروپا ،آفریقا، خاورمیانه و دومین شاخص برتر در میان تمامی اعضای فدراسیون جهانی بورس ها معرفی شد.

براساس گزارش WFE از وضعیت صنعت اوراق بهادار در سال 2010 میلادی، ارزش کل بورسهای عضو فدراسیون در پایان سال 2010 به رقم 54.8 تریلیون دلار بالغ شد که افزایشی 15 درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن نشان می­دهد.

از میان 53 بورس عضو WFE، نیویورک یورونکست (ایالات متحده) با بیش از 13 تریلیون دلار بالاترین ارزش بازار را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب بورس­های نزدک اُ ام ایکس (ایالات متحده)، توکیو، گروه بورسی لندن و نیویورک یورونکست (اروپا) در رتبه‎های دوم تا پنجم از حیث ارزش بازار قرار گرفتند.

این گزارش نشان می‎دهد با وجود افزایش ارزش بازارها پس از بحران سال 2008، هنوز فاصله ‎ 6 تریلیون دلاری تا رقم 61 تریلیون دلار ارزش بازار سال 2007 وجود دارد.

در مقایسه نقطه به نقطه رشد ارزش بازارهای عضو فدراسیون در دسامبر 2010 و دسامبر 2009، بورس کلمبو با نزدیک به 110 درصد افزایش ارزش بازار، حائز بالاترین رتبه شد.

پس از این بورس، ‌بورس‌های فیلیپین، اندونزی، تایلند و شن ژن چین قرار داشتند، بورس اوراق بهادار تهران نیز با بیش از 45 درصد رشد، رتبه هشتم را به خود اختصاص داد.

در انتهای این جدول هم بورس‎های آتن، قبرس، لیبلوانا، اسپانیا و بوداپست بین 40 تا 8 درصد از ارزش بازار خود را نسبت به دسامبر 2009 از دست داده­اند.

ارزش کل معاملات سهام اعضای WFE در سال 2010 به بالاتر از 63 تریلیون دلار رسید که حدودا 2 درصد بیش از ارزش معاملات سال 2009 میلادی است. در این شاخص نیز بورس نیویورک یورونکست (ایالات متحده) با 8/17 تریلیون دلار رتبه نخست را تصاحب کرد و پس از آن بورس های نزدک اُ ام ایکس (ایالات متحده)، شانگهای، ‌توکیو و شن ژن قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، گردش معاملات سال 2010 اعضای فدراسیون به حدود 115 درصد ارزش کل بازار آنها رسید. با اینحال ارزش معاملات بورس تهران در سال 2010 با 2 درصد رشد نسبت به سال 2009، رتبه ای بهتر از سی و یکم را نصیب این عضو WFE نکرد.

در سال 2010 میلادی مجموعا 2339 شرکت جدید در بورس‎های عضو فدراسیون جهانی بورس‎ها پذیرفته شدند که 1783 شرکت به صورت عرضه اولیه عمومی به بازار ثانویه راه یافتند. این تعداد عرضه اولیه نسبت به سال 2009 رشدی بیش از 130 درصد داشته است.

ارزش کل عرضه های اولیه در سال 2010 با بیش از 123 درصد رشد نسبت به سال 2009 به رقم 296 میلیارد دلار رسید. موفق ترین بورس‎های WFE در جذب سرمایه به ترتیب نیویورک یورونکست (ایالات متحده)،‌ هنگ کنگ، برزیل،‌ شانگهای و نیویورک یورونکست (اروپا) معرفی شدند.

در بخش شاخص‎های سال 2010، بورس های لیما، ‌کلمبو و تهران به ترتیب برترین اعضا در مناطق آمریکا، آسیا،اقیانوسیه و اروپا،آفریقا، خاورمیانه به شمار می‎آیند.

بیشترین رشد سالانه شاخص اصلی بورس‎ها در میان اعضای WFE، به بورس کلمبو با 96 درصد افزایش اختصاص یافت و پس از آن بورس های تهران، لیما،‌ بوئنوس آیرس و اندونزی حائز رتبه‎های دوم تا پنجم شدند. در سوی دیگر، بورس‎های برمودا، آتن، ‌قبرس، اسپانیا (بارسلون) و اسپانیا (مادرید) شاهد بیشترین کاهش در ارزش شاخص‎های اصلی خود بودند و بین 20 تا 45 درصد آن را طی یکسال از دست دادند.

در میان اعضای WFE، جمعا 5563 صندوق­ قابل معامله در بورس (ETFs) تا پایان سال 2010 پذیرفته شده بود که گردش معاملات آنها در این سال بالغ بر 3/6 تریلیون دلار اعلام شد. این رقم نسبت به گردش معاملات ETF ها در سال 2009 بیش از 3 درصد کاهش نشان می‎دهد.

بیشترین ارزش معاملات این صندوق ها به بورس‎های نیویورک یورونکست (ایالات متحده)، نزدک، گروه بورسی لندن، دویچه بورس آلمان و نیویورک یورونکست (اروپا) اختصاص یافته است.

در بخش محصولات مشتقه، بورس های عضو WFE در سال 2010 مجموعا بیش از 6/3 میلیارد قرارداد اختیار معامله سهام و حدودا 787 میلیون قرارداد معاملات آتی تک سهمی منعقد کردند، که در بازار اختیار معامله سهام، بورس های شیکاگو، برزیل، بورس بین المللی ایالات متحده، نزدک و یورکس فعال تر از سایر اعضا حضور داشتند.

همچنین بورس‌های نیویورک لایف اروپا، ملی هندوستان، یورکس، ژوهانسبورگ و کره جنوبی بیشترین تعداد قراردادهای آتی تک سهمی را به اختصاص دادند.