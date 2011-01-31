ابلاغ آیین نامه برخورد با زیرمیزی پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز دوشنبه در حاشیه جلسه معاونین وزارت بهداشت از احداث 10 بیمارستان جدید در سال جاری خبر داد.

وی گفت: ما با احداث این بیمارستانها علاوه بر افزایش خدمت رسانی به مردم حدود 150 تخت ویژه بیمارستانی را در دهه فجر افتتاح و به بیمارستانها انتقال می دهیم.

امامی رضوی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده زیرمیزی پزشکان و مشکلات مربوط به آن، اظهارداشت: آیین نامه مربوط به پرونده زیرمیزی ابلاغ و در حال پیگیری است و سعی داریم تا با نظارتهای لازم این طرح را به بهترین نحو اجرایی کنیم.

