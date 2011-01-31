تبریز میزبان 7 تیم خارجی برای رقابتهای تکواندوی جام باشگاه های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کاظم طوفان بخش ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کشورهای کره جنوبی، اردن، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و امارات آمادگی خود را برای حضور در این رقابت ها اعلام کرده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به فرصت باقیمانده تا اتمام مهلت ثبت نام که پانزدهم بهمن ماه جاری تعیین شده احتمال افزایش تعداد تیم های خارجی وجود دارد.

طوفان بخش گفت: سه تیم داخلی دانشگاه آزاد قهرمان دوره قبل جام باشگاه های آسیا، مقاومت تهران قهرمان لیگ برتر و تیم جوانه که به احتمال زیاد ترکیبی از تکواندوکاران تهرانی و آذربایجان شرقی خواهد بود در این دوره شرکت خواهند کرد.

وی افزود: با توجه با اینکه این رقابت ها و مدال های آن در رنکینگ جهانی تاثیر دارد لذا انتظار می رود تیم ها و تکواندوکاران مطرح آسیا در این مسابقات شرکت کنند.

وی بیان داشت: سعی خواهیم کرد تا از یوسف کرمی و فرزاد عبداللهی در تیم استان در این رقابت ها استفاده کنیم اما در صورتی که این دو با تیم های دیگر کشورمان قرارداد داشته باشند از دیگر تکواندوکاران به جای آنها در تیم بهره خواهیم برد.

رئیس هیئت تکواندو آذربایجان شرقی همچنین از حضور نمایندگان فدراسیون تکواندو کشور در تبریز به منظور بازدید و بررسی امکانات برگزاری این دوره از جام، خبر داد و گفت: نمایندگان فدراسیون در این بازدید از هتل ها و سالن های موجود تبریز بازدید کردند که در نتیجه آن، سالن صدرای تبریز به عنوان محل برگزاری مسابقات انتخاب گردید و هتل اسکان ورزشکاران و ستاد اجرایی نیز مشخص شد.

طوفان بخش بیان داشت: همچنین به دلیل حضور "دای سون لی" رئیس کره ای اتحادیه فدراسیون های تکواندو آسیا به عنوان میهمان ویژه در این مسابقات، یکی دیگر از هتل های تبریز پیشنهاد شد که مورد تائید نمایندگان فدراسیون قرار گرفت.

وی افزود: روز اول اسفند ماه سالجاری به عنوان روز ورود تکواندوکاران تعیین شده و در روزهای دوم و سوم با هم به رقابت خواهند پرداخت.