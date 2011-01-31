زلزله های اخیر فارس 70 میلیارد تومان خسارت وارد کرد

حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این زلزله ها در مناطق سپیدان، رستم و نورآباد به وقوع پیوست و خسارت زیادی به واحدهای مسکونی در این مناطق وارد کرد.

وی ادامه داد: در این زلزله ها به بیش از هشت هزار واحد مسکونی خسارات زیادی وارد شد که در حال حاضر کارهای لازم برای بازسازی این واحدها در حال انجام است.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس با بیان اینکه تخصیص اعتبارات برای بازسازی در حال طی شدن تشریفات است، اظهار داشت: ستاد بازسازی با همکاری مردم در این سه منطقه زلزله زده فعال است تا با تخصیص اعتبارات کار بازسازی انجام شود.

تقی زاده افزود: تسهیلات برای پراخت وامهای روستایی آماده شده و زمانی که مردم عملیات بازسازی را آغاز کنند در اختیارشان قرار می گیرد.