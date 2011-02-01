وحدت کلمه استراتژی راهبردی امام(ره) بود/ تأکید امام برتوجه به مشترکات

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به استراتژی امام خمینی(ره) در رابطه با اصل انقلاب اشاره کرد و گفت: امام (ره) انگیزه های دینی را اساس کار و آشنایی مردم را با دین وسیله حفظ و گسترش آیین قرار داد و در نتیجه این پیروزی به دست آمد.



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: آشنا کردن مردم به مبانی دین و از طرفی استفاده مطلوب از حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب، استراتژی اثرگذار امام بود که در وصیت نامه خویش نیز بر آن تأکید کردند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: امام(ره) به حضور مردم بسیار احترام می گذاشت و هرجا که مردم حضور پیدا می کردند امام آن حضور را می ستود. لذا استراتژی امام در انقلاب انگیزه الهی و حضور مردمی بود.



حجت الاسلام ابراهیمی افزود: اگر خدا کسی را نصرت کند کسی دیگر بر او نمی تواند غلبه کند و نظام جمهوری اسلامی ایران از این برکت و موهبت ذات حضرت ربوبی برخوردار شد که انگیزه های الهی در جامعه رشد کرد و به همان نسبت مردم با اعتقاد به کسب رضای ذات حضرت ربوبی به صحنه آمدند و این اتفاق عظیم که امام فرمود " انقلاب ما انفجار نور بود" به وقوع پیوست.



وی "وحدت کلمه" را مهمترین راهبرد امام(ره) در ایجاد وحدت میان مسلمین خواند و گفت: امام همواره می فرمودند "وحدت کلمه" پیدا کنید یعنی امام اختلاف در نظر، سلیقه، مذهب و دین را پذیرفته بودند اما می فرمودند " وحدت کلمه" پیدا کنید و در مقابل دشمن همه یک حرف بزنید، در مسائل داخلی اختلاف نظر دارید خب بنشینید با یکدیگر حل کنید اما مسائل خانوادگی را به صحنه نیاورید. مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید دارند "به اصول بپردازید" و فروع را فعلا کاری نداشته باشید لذا برخی اشکالاتی که در برخی قسمتها می گیرند آقا می فرمایند این فرع است بروید دنبال اصل.



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: امام (ره) راهبردی که به کار گرفت این بود که تأکید داشتند مشترکات را بگیرید و به مفترقات توجه نکنید و می گفتند امروز ما دشمن مشترکی داریم که هویت همه ما را هدف گرفته است و همه مسلمانان یک صف در مقابل این دشمن تشکیل دهید و هر وقت دشمن مشترک خود را سرکوب کردید و دشمنی نداشتید خب برگردید داخل خودتان و مسائل را با گفتگو حل کنید.



حجت الاسلام ابراهیمی در پایان تأکید کرد: امام به مسائل کلان پرداخت و نگذاشت مسائل جزئی موجب تفرقه شود و شیوه مقام معظم رهبری نیز همین است. بهترین راهبرد برای وحدت مسلمانان تکیه بر مشترکات است. لذا امام(ره) مسئله قومیت را از بین بردند و همه را در زیر چتر مقدس اسلام بعنوان یک راهبرد کلان جمع کردند و این راه را ادامه دادند تا اینکه امروز هم ما سر سفره اندیشه های امام(ره) نشسته ایم.