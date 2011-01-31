ابراهیم زاده با تاخیر وارد زمین شد و با مرفاوی روبرو نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تکراری تیم های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان از هفته بیستم رقابت های لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز دوشنبه با حضور کمتر از 3 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان در حال برگزاری است که حاشیه این دیدار را در زیر می خوانید:

* وزش شدید باد تاثیر بسیاری در روند بازی و عملکرد دو تیم داشت که در نیمه نخست وزش باد به سود تیم مس بود البته هر دو تیم در حرکت دادن توپ با مشکلات بسیاری مواجه بودند.

* پیش از آغاز مسابقه علی شجاعی و مجید صالح مربی تیم ذوب آهن به سمت نیمکت مس رفتند و با کادر فنی این تیم دیدار و گفتگو کردند اما غیبت ابراهیم زاده باعث ابهامات بسیاری شد.

* منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم ذوب آهن پس از اینکه 5 دقیقه از آغاز مسابقه گذشته بود از رختکن به روی نیمکت تیمش آمد و خیلی ها این تاخیر را به اتفاقات بازی گذشته این دو تیم تاثیر گذار می دانستند در آخر آن بازی مرفاوی و ابراهیم زاده علیه همدیگر صحبت هایی را مطرح کرده بودند و در جریان آن دیدارها اتفاقاتی رخ داد که به نظر می رسد این مسئله باعث شد سرمربی ذوب آهن برای روبرو نشدن با سرمربی مس با تاخیر وارد زمین شود.

* شاهین خیری بازیکن مصدوم تیم ذوب آهن با حضور در جایگاه ویژه در کنار اصغر دلیلی این بازی را تماشا می کرد. ساکت الهامی مربی تیم مس هم که محروم است از جایگاه تماشاگران این دیدار را تماشا می کرد.

* عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر به عنوان نماینده فدراسیون در این دیدار حضور دارد.

* اسکوبرد ورزشگاه خاموش است و ساعت آن هم با تاخیر آغاز بکار کرد. ضمن اینکه حدود 200 تماشاگر هم از کرمان برای تماشای این دیدار به اصفهان آمدند.

* پیش از آغاز مسابقه ادینهو مهاجم مس و مهدی رجب زاده مهاجم ذوب آهن با همدیگر خوش و بش جالبی انجام دادند همچنین حضور ادینهو و دسته گلی که وی برای نیمکت نشینان تیم ذوب آهن برد از نکات جالب توجه ابتدای این دیدار بود.

* در 15 دقیقه ابتدای این مسابقه دو صحنه مشکوک به خطا برای هر دو تیم بوجود آمد که داور آنها را اعلام نکرد. همین مسئله با اعتراض شدید منصور ابراهیم زاده و صمد مرفاوی سرمربی این دو تیم همراه بود که با تذکر داور چهارم و ناظر بازی آنها اعتراضات خود را پایان دادند.

* تماشاگران تیم ذوب آهن پلاکاردی را در حمایت از اصغر دلیلی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن به ورزشگاه آورده بودند و در آن با شعارهایی از مدیر عامل این باشگاه به صورت کامل حمایت کرده بودند. این مسئله در خصوص شایعات هفته گذشته در مورد استعفای دلیلی رخ داد.