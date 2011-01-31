تلاش مضاعف در ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی در مراسم تودیع و معارفه معاون اداری و مالی صندوق تامیناجتماعی روند رو به رشد و رفع مشکلات این صندوق را کاملا مشهود دانست و گفت: به تدریج شاهد ایجاد تحول در تأمیناجتماعی هستیم و در آینده نیز شاهد تلاش بیشتر و افزایش شتاب در این مجموعه برای ارائه خدمات مناسب خواهیم بود.
وی ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان را با همکاری و دلسوزی کارکنان صندوق تأمیناجتماعی امکانپذیر دانست و افزود: پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی، داروخانهها، پزشکان و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان با تلاش خستگیناپذیر پرسنل صندوق تأمیناجتماعی انجام شده است و برای افزایش انگیزه و قدردانی از همکاران طی روزهای آینده اقداماتی انجام میشود.
حافظی بر افزایش تلاش و برنامه ریزی برای ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد و افزود: عدهای این تلاشها و اقدامات ارزشمند را نادیده میگیرند و به دنبال اهداف و اغراض شخصی هستند.
وی با بیان اینکه اینگونه فضاسازیها تاثیری بر عزم و اراده ما نخواهد داشت، افزود: کسانی که به دنبال جوسازی و شایعه پراکنی هستند، آب در هاون میکوبند و تلاش آنان سروصدایی است که تنها آزاردهنده گوش است.
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