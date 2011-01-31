  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

سهم کرمان از سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن 1700میلیارد ریال است

سهم کرمان از سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن 1700میلیارد ریال است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن کرمان گفت: سهم استان کرمان از سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن هزار و 700 میلیارد ریال تعیین شده است.

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به اینکه سهم هر استانی از اعتبارات بانک صنعت و معدن برنامه ریزی شده است در استان کرمان نیز حدود هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه در گردش این بانک  دارد.

وی تصریح کرد: استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن قواعدی دارد و بستگی به میزان تسهیلات باید وثیقه گذاشته شود که بعضا افراد با این مسئله ناآشنا هستند و به نحوه اعطای تسهیلات اعتراض می کنند.

وی افزود: راه اندازی ستاد تسهیل خلاقیتی بزرگ بود که رسیدگی به صنایع تا این حد توسط هیچ دولت و وزارتی  انجام نشده است و پیچیدگی کار تا حدی است که ستاد با حضور در همه استانها حجم زیادی از تقاضاهای صنعتی را جمع آوری و به آنها با دقت رسیدگی می کنند.

وی افزود: برخی از مصوبات ستاد در استانها با اعتبارات ملی و بعضی با اعتبارات استانی تصویب می شوند و امیدواریم بتوانیم به محض تصویب مصوبات ستاد در استان کرمان فعالیت جدی برای حل مسائل صنعتگران را آغاز کنیم.

عابدی نژاد گفت: برای فعالیت ستاد هفت کارگروه با جدیت مسائل ستاد را پی گیری کرده و با پایان یافتن سفر ستاد به استان  منتظر نتایج نهایی مصوبات هستیم که این مصوبات به منزله حکم وزیران هستند واز پشتیبانی خوبی برخوردارند.

عابدی نژاد گفت: کارخانه بارز کرمان که گهگاهی با مشکل تعطیلی مواجه می شود عمده مشکلش بحثهای شخصی مدیران کارخانه است که مشکل این افراد فراتر از قانون است و تقاضاهایی این افراد دارند که تا اندازه ای می شود با آنها مدارا کرد و بعد از آن باید با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: این کارخانه مشکل خاصی ندارد و ممکن است مطالباتی باشد که فرایند کار کارخانه را مختل می کند که باید توسط مدیران رسیدگی شود.
 

کد مطلب 1243515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه