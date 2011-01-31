سهم کرمان از سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن 1700میلیارد ریال است

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به اینکه سهم هر استانی از اعتبارات بانک صنعت و معدن برنامه ریزی شده است در استان کرمان نیز حدود هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه در گردش این بانک دارد.

وی تصریح کرد: استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن قواعدی دارد و بستگی به میزان تسهیلات باید وثیقه گذاشته شود که بعضا افراد با این مسئله ناآشنا هستند و به نحوه اعطای تسهیلات اعتراض می کنند.

وی افزود: راه اندازی ستاد تسهیل خلاقیتی بزرگ بود که رسیدگی به صنایع تا این حد توسط هیچ دولت و وزارتی انجام نشده است و پیچیدگی کار تا حدی است که ستاد با حضور در همه استانها حجم زیادی از تقاضاهای صنعتی را جمع آوری و به آنها با دقت رسیدگی می کنند.

وی افزود: برخی از مصوبات ستاد در استانها با اعتبارات ملی و بعضی با اعتبارات استانی تصویب می شوند و امیدواریم بتوانیم به محض تصویب مصوبات ستاد در استان کرمان فعالیت جدی برای حل مسائل صنعتگران را آغاز کنیم.

عابدی نژاد گفت: برای فعالیت ستاد هفت کارگروه با جدیت مسائل ستاد را پی گیری کرده و با پایان یافتن سفر ستاد به استان منتظر نتایج نهایی مصوبات هستیم که این مصوبات به منزله حکم وزیران هستند واز پشتیبانی خوبی برخوردارند.

عابدی نژاد گفت: کارخانه بارز کرمان که گهگاهی با مشکل تعطیلی مواجه می شود عمده مشکلش بحثهای شخصی مدیران کارخانه است که مشکل این افراد فراتر از قانون است و تقاضاهایی این افراد دارند که تا اندازه ای می شود با آنها مدارا کرد و بعد از آن باید با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: این کارخانه مشکل خاصی ندارد و ممکن است مطالباتی باشد که فرایند کار کارخانه را مختل می کند که باید توسط مدیران رسیدگی شود.

