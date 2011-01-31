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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

مقامات صهیونیست:

مبارک به زودی استعفا می کند

مبارک به زودی استعفا می کند

مقامات رژیم صهیونیستی در واکنش به موج اعتراضات مردم مصر علیه رژیم حاکم اعلام کردند رئیس جمهور این کشور به زودی از سمت خود استعفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد : حسنی مبارک رئیس جمهور مصر اشتباهاتی مرتکب شده است، اما وی کار مهمی انجام داد و آن حفظ صلح بود.

پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم نیز به نقل از "بنیامین بن الیعازر" وزیر تجارت رژیم صهیونیستی گزارش داد: من هفته گذشته تلفنی با حسنی مبارک گفتگو کردم و تحولات کنونی مصر نشان می دهد که وی به زودی از ریاست جمهوری استعفا خواهد کرد.

وی افزود: مبارک به زودی و در وقت مناسب استعفای خود را اعلام خواهد کرد.

پیشتر برخی رسانه ها اعلام کرده بودند مبارک پس از کناره گیری از قدرت به تل آویو فرار خواهد کرد.

کد مطلب 1243516

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