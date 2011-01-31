مبارک به زودی استعفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد : حسنی مبارک رئیس جمهور مصر اشتباهاتی مرتکب شده است، اما وی کار مهمی انجام داد و آن حفظ صلح بود.

پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم نیز به نقل از "بنیامین بن الیعازر" وزیر تجارت رژیم صهیونیستی گزارش داد: من هفته گذشته تلفنی با حسنی مبارک گفتگو کردم و تحولات کنونی مصر نشان می دهد که وی به زودی از ریاست جمهوری استعفا خواهد کرد.

وی افزود: مبارک به زودی و در وقت مناسب استعفای خود را اعلام خواهد کرد.



پیشتر برخی رسانه ها اعلام کرده بودند مبارک پس از کناره گیری از قدرت به تل آویو فرار خواهد کرد.