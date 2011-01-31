شرایط سرمایه گذاری در قم فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت هلدینگ ساختمان بنیاد برکت، با اشاره به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های استان قم اظهار داشت: تحولات بسیار خوبی برای پیشرفت سریع در قم در حال شکل گیری است.

وی بیان کرد: با تکمیل طرح‌های در حال اجرای استان، قم به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد



معاون برنامه ریزی استاندارقم تاکید کرد: آینده اقتصادی کشور با توجه به ظرفیت‌هایی که در حال شکل گیری است در قم، رقم خواهد خورد.



وی در ادامه با بیان اینکه قم شهری زیارتی است ابرازکرد: وجود حوزه علمیه، حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران جذابیت‌های معنوی مناسبی را ایجاد کرده است.



دهناد ادامه داد: وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران موجب شده زائرپذیری این شهر به یک فصل خاص محدود نشود و در تمامی ایام سال پذیرای زائرین از سرتاسر کشور باشد.



وی با اشاره به حضور بیش از ۱۸ میلیون زائر در این استان در طول سال، افزود: به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های گردشگری مناسب از این مزیت عظیم به خوبی استفاده نمی‌شود.



معاون برنامه ریزی استاندار قم با اشاره به پروژه‌های بزرگ زیرساختی که در استان قم در حال اجرا است، بیان داشت: زیرساخت‌های گردشگری قم در حال تکمیل است اما در کنار این تقویت زیرساخت‌ها، باید به توسعه فضاهای اقامتی نیز توجه ویژه‌ای شود.



گفتنی است، در این جلسه مدیران بخش‌های گردشگری استان گزارشی از نیاز‌ها و ظرفیت‌های قم ارائه کردند.