39 عنوان برنامه در کمیته فرهنگیان و دانش آموزان دهه فجر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای کمیته فرهنگیان و دانش آموزی دهه فجر این استان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان گفت: معرفی آفتهای انقلاب مانند فرقه های نوظهور که دانش آموزان را تهدید می کند در این ایام برای دانش آموزان تبیین می شود.

به گفته وی، معرفی اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، تاکید بر تولی و تبری و برخورداری برنامه های دهه فجر از پویایی، نشاط و تنوع از جمله برنامه های این کمیته در دهه فجر امسال است.

قزوهی ادامه داد: برپایی نمایشگاه از دست آوردهای انقلاب در تمامی مدارس، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در دو بخش فرهنگیان و دانش آموزان، اجرای سرود 1357 نفری تشکلها، دیدار با خانواده های شهدا از جمله مهمترین برنامه های این کمیته است.

وی با بیان اینکه امیدواریم اسلام خواهی مردم کشورهای عربی همزمان با دهه فجر به سرانجام برسد، گفت: بروز این پیروزی در کشورهای عربی در حال خیزش و تحقق یافتن است.

قزوهی در ادامه با بیان اینکه دانش آموزان و اعضای تشکلها پرشور تر از گذشته در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می کنند، تاکید کرد: اعضای تشکلهای دانش آموزی با پلاکاردهای مدارس در این راهپیمایی گسترده حضور یابند.

در این آیین مشاور عالی سازمان دانش آموزی کشور، معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان و جمعی از مسئولین، فرهنگیان و اعضای تشکلهای دانش آموزی حضور داشتند.