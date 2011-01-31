بهره برداری از 2230 طرح صنعت برق ایران در ایام دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد گلستان با ظرفیت 972 مگاوات و 209 میلیون یورو هزینه ارزی، یک تریلیون و 454 میلیارد ریال هزینه ریالی و مجموع سه تریلیون و 962 میلیارد ریال ارزش سرمایه گذاری از جمله طرحهای مهمی است که در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با ظرفیت 342 مگاوات و دو تریلیون ریال هزینه و نیز بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار با ظرفیت 318 مگاوات و دو تریلیون و 51 میلیارد ریال هزینه ارزی و ریالی از دیگر طرح های مهمی است که با بهره برداری از آنها در ایام دهه فجر امسال، ظرفیت نیروگاهی و توان تولید برق کشور تقویت می شود.

در این ایام، پنج دستگاه مخزن ذخیره سوخت مایع در نیروگاه نکا با گنجایش 160 هزار مترمکعب، پروژه های متعدد پست و خط انتقال و نیز 435 کیلومتر شبکه فیبر نوری در مناطق مختلف کشور به بهره برداری می رسد.

افزون بر این، عملیات اجرایی 46 طرح صنعت برق نیز با 12 تریلیون و 146 میلیارد ریال هزینه در ایام دهه فجر امسال آغاز می شود.

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر در استان خوزستان و بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزگان هر کدام با 648 مگاوات ظرفیت و چهار تریلیون ریال برآورد هزینه و بخش گاز نیروگاه ایرانشهر با ظرفیت 324 مگاوات و پیش بینی دو تریلیون ریال هزینه ازجمله طرح هایی مهمی است که عملیات اجرایی آنها در این ایام آغاز می شود.

نصب توربین بادی 660 کیلوواتی در شیراز، تبریز و ماهشهر، پیل سوختی پلی مری CHP به ظرفیت پنج کیلوات و پیل وانادیومی به ظرفیت پنج کیلووات در سایت تحقیقاتی طالقان، احداث شبکه های متوسط و ضعیف، روشنایی معابر، برق رسانی به شهرک های صنعتی و مسکونی، چاه های آب کشاورزی، اصلاح و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت و نصب ترانس های هوایی و زمینی از دیگر پروژه هایی است که بهره برداری و یا عملیات اجرایی آنها در ایام دهه فجر امسال آغاز می شود.