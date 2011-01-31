به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه بودجه سال 90 در حال بررسی است، گفت: هنوز رقم قطعی بودجه بخش کشاورزی قطعی نشده است اما پیشنهاداتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی داده شد مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 10 تا 15 درصد افزایش خواهد داشت. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در خصوص سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه ها گفت: سهم این بخش 2 هزار میلیارد تومان است که در قالب 10 بسته حمایتی به کشاورزان اختصاص می یابد و هم اکنون هم در حال اجراست.

نیکبخت تصریح کرد: البته سهم بخش کشاورزی با تلفیق اعتبارات دولتی بیشتر از این میزان می شود و به بخش کشاورزی بیشتر از دیگر بخشها توجه شده است. وی افزود: سهم بخش کشاورزی با درنظر گرفتن اعتبارات دولتی به بیش از 6 هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش مهر، در نشستی که میان سفیر ژاپن و معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، قراردادی برای تامین و تجهیز ماشین آلات به ارزش 90 میلیون تومان میان ایران و سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن به امضا رسید.

این قرارداد به منظور انتقال تکنولوژی و خرید ماشین آلات از کشور ژاپن بسته شده است.