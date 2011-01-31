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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

نیکبخت اعلام کرد:

سهم 6 هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها

سهم 6 هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از منابع هدفمندی یارانه ها به همراه اعتبارات بانکی به بیش از 6 هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: بودجه سال 90 بخش کشاورزی نسبت به امسال 10 تا 15 درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه بودجه سال 90 در حال بررسی است، گفت: هنوز رقم قطعی بودجه بخش کشاورزی قطعی نشده است اما پیشنهاداتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی داده شد مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 10 تا 15 درصد افزایش خواهد داشت. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در خصوص سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه ها گفت: سهم این بخش 2 هزار میلیارد تومان است که در قالب 10 بسته حمایتی به کشاورزان اختصاص می یابد و هم اکنون هم در حال اجراست.

نیکبخت تصریح کرد: البته سهم بخش کشاورزی با تلفیق اعتبارات دولتی بیشتر از این میزان می شود و به بخش کشاورزی بیشتر از دیگر بخشها توجه شده است. وی افزود: سهم بخش کشاورزی با درنظر گرفتن اعتبارات دولتی به بیش از 6 هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش مهر، در نشستی که میان سفیر ژاپن و معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، قراردادی برای تامین و تجهیز ماشین آلات به ارزش 90 میلیون تومان میان ایران و سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن به امضا رسید.

این قرارداد به منظور انتقال تکنولوژی و خرید ماشین آلات از کشور ژاپن بسته شده است.

کد مطلب 1243527

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