بسیجیان نقش کلیدی در پیشرفت ورزشی آذربایجان شرقی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی اکبر پور جمشیدیان ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر مرکز بسیج ورزشکاران استان خاطر نشان کرد: قهرمانان، ورزشکاران در دوران دفاع مقدس علاوه بر حضور در خط مقدم جبهه‌های جنگ و حتی تقدیم صدها شهید در جبهه های حق علیه باطل، با سعی و تلاش فراوان برای کشور در مایدین بزرگ ورزشی جهان افتخار آفرین بوده اند.

وی افزود: وجود تعامل بین بسیج و ورزش سبب رشد و تعالی ورزش استان در بخشهای قهرمانی و همگانی خواهد بود .

مدیر کل تربیت بدنی استان نیز در این دیدار گفت: عزت، سربلندی و آرامش کنونی ما مدیون ایثار بسیجیان و خون شهداست و شهدا مایه افتخار و سربلندی ما بوده و هرچه داریم از برکت خون این عزیزان است .

سید شروین اسبقیان افزود: گسترش فرهنگ بسیجی در بین ورزشکاران می تواند ما را در رسیدن به اهداف متعالی ورزش، بهتر و زودتر رهنمون باشد .

وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، خدمت به دیگران، انصاف و انسانیت و توجه به ارزش های دینی و اخلاقی از خصوصیات بارز یک ورزشکار بسیجی است .

اسبقیان تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامه های اداره کل در سال 90 و برنامه پنج ساله ارتباط هرچه بیشتر بین ورزشکاران و بسیج و تعامل آنها در راستای حفظ ارزشهای نظام اسلامی خواهد بود.

وی تاکید کرد: ورزش در آذربایجان شرقی در مسیر اهداف نظام و بسیج گام بر می دارد و داشتن روحیه بسیجی، بدون شک یکی از مهمترین عوامل اساسی در موفقیت در رشته های مختلف ورزشی است.

وی افزود: شناسایی شهدای ورزشکار، برگزاری فعالیت های فرهنگی، کلاس های آموزشی و یادمان ها و همچنین تجلیل و تکریم و از خانواده های شاهد و ایثارگر ورزشکار از برنامه های اداره کل تربیت بدنی در طول سال خواهد بود.

همچنین در این دیدار سرهنگ احمد محمودی به عنوان مسئول جدید دفتر مرکز بسیج ورزشکاران آذربایجان شرقی معرفی و منصوب شد.