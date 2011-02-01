اجرای روشنایی در 300 کیلومتر از راههای ارتباطی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از محورهای نوشهر و رویان در جمع خبرنگاران افزود: مهم ترین کارکرد سیستم های روشنایی ایجاد دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورها است.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل راه و ترابری مازنردان در راستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان اقدامات بسیار گسترده ای را در قالب روشنایی در سطح راههای استان در دستورکارخود قرار دارد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران به اجرای عملیات روشنایی در سطح محور نوشهررویان اشاره و خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی روشنایی این محور به طول 4.2 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر هزار و 870 میلیون ریال به اتمام رسید.

اسد در ادامه به اجرای پروژه روشنایی در محور ارتباطی نور چمستان آمل اشاره و اظهار داشت: با توجه به ارتقاء و چهار خطه شدن محور فوق عملیات اجرایی نصب روشنایی در این محور به طول سه کیلومتر و با اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال به اتمام رسیده است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران به اقدامات این نهاد در جهت ایمن سازی محورهای ارتباطی استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضرعلاوه بر اجرای نصب روشنایی در سطح محورها، پروژه های دیگری در قالب ایمن سازی نظیر نصب انواع علایم، احداث دور برگردانها، نصب گاردریل و جداکننده ها، احداث پل عابر پیاده، حذف نقاط پر حادثه توسط این اداره کل در دست اجرا است.