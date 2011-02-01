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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۷

در سالجاری انجام شد:

اجرای روشنایی در 300 کیلومتر از راههای ارتباطی مازندران

اجرای روشنایی در 300 کیلومتر از راههای ارتباطی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: عملیات روشنایی در 300 کیلومتر از راههای ارتباطی مازندران در سال جاری انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از محورهای نوشهر و رویان در جمع خبرنگاران افزود: مهم ترین کارکرد سیستم های روشنایی ایجاد دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورها است.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل راه و ترابری مازنردان در راستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان اقدامات بسیار گسترده ای را در قالب روشنایی در سطح راههای استان در دستورکارخود قرار دارد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران به اجرای عملیات روشنایی در سطح محور نوشهررویان اشاره و خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی روشنایی این محور به طول 4.2 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر هزار و 870 میلیون ریال به اتمام رسید.

اسد در ادامه به اجرای پروژه روشنایی در محور ارتباطی نور چمستان آمل اشاره و اظهار داشت: با توجه به ارتقاء و چهار خطه شدن محور فوق عملیات اجرایی نصب روشنایی در این محور به طول سه کیلومتر و با اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال به اتمام رسیده است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران به اقدامات این نهاد در جهت ایمن سازی محورهای ارتباطی استان اشاره  کرد و افزود: در حال حاضرعلاوه بر اجرای نصب روشنایی در سطح محورها، پروژه های دیگری در قالب ایمن سازی نظیر نصب انواع علایم، احداث دور برگردانها، نصب گاردریل و جداکننده ها، احداث پل عابر پیاده، حذف نقاط پر حادثه توسط این اداره کل در دست اجرا است. 

کد مطلب 1243530

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