طوفانی با سرعت 100 کیلومتر فهرج را در نوردید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شهرستان زلزله زده فهرج از صبح دوشنبه شاهد بروز طوفان شدید شن است و سرعت این طوفان به حدی گزارش شده که روند عادی زندگی مردم مختل شده است.

بروز طوفان شن در فهرج درحالی روی می دهد که این منطقه به دلیل بروز زمین لرزه 6 و 6.5 ریشتری همچنان با مشکلات فراوانی روبرو است.

طوفان فهرج با سرعت 100 کیلومتر در ساعت موجب شن گرفتگی معابر عمومی شهر، بسته شدن راههای روستایی، خسارت فضای سبز، کشاورزی شد.

همچنین به دلیل این طوفان دید افقی به شدت کاهش یافت و عبور و مرور در شهر و همچنین جاده های این شهرستان با کندی انجام می شود.

فرماندار فهرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: این طوفان از صبح دوشنبه در فهرج شروع شده و همچنان ادامه دارد.

حسین زین الصالحین افزود: طوفان خسارات سنگینی به امکانات عمومی وارد کرده است که بخصوص در بخش کشاورزی و تاسیسات شهری و روستایی نمود بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: برآورد کاملی از خسارات در دست نیست و پس از اتمام طوفان خسارات بررسی و اعلام می شود.

وی با اشاره به وجود سه هزار خانه مسکونی غیر مقاوم و زلزله خیز بودن فهرج خواستار مقاوم سازی این خانه ها و مدارس فهرج شد و گفت: بروز این طوفانها می تواند برای دانش آموزان مدارس خشت و گلی خطرناک باشد.