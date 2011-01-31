به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مجیدی معاون وزیر و جانشین وزیر در مدیریت بحران آخرین اقدامات انجام شده درباره علت یابی وقوع سانحه هواپیمای بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) را در 15 کیلومتری فرودگاه ارومیه و اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از وقوع سوانح هوایی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: اکثر کارگروه‌های یازده گانه کمیسیون بررسی سانحه گزارشات خویش را کامل کرده اند و اطلاعات جعبه CVR ضبط مکالمات درون کابین هواپیما پیاده سازی شده است.

معاون امور دولت و مدیریت بحران وزیر راه و ترابری بیان کرد: برای انتقال جعبه FDR (ثبت و ضبط پارامترهای پروازی) یک گروه 7 نفره متشکل از 4 نفر کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها، دو نفر معرفی شده از طرف کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و یک نفر از سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده اند که به همراه جعبه مذکور به فرانسه بروند که سفارت فرانسه در کشور ایران تاریخ صدور ویزا برای آنان را بیستم بهمن ماه اعلام کرده است.

وی تاکید کرد: برای خروج هواپیماهای شرقی از ناوگان هوایی کشور از دوسال گذشته تاکنون 19 فروند هواپیما شامل توپولف 15 فروند و ایلوشین 4 فروند از رده فعالیت خارج شده و طی ضرب الاجل سازمان هواپیمایی کشوری 16 فروند دیگر تا تاریخ 30/11/89 از رده فعالیت خارج می شوند.

مجیدی افزود: در عوض با توجه به اینکه تکنولوژی هواپیماهای غربی به خصوص (نسل سوم) از ضریب ایمنی بالاتری برخوردار است، طی دو سال اخیر تا این تاریخ 35 فروند هواپیمای مناسب غربی با هدف کاهش عمر متوسط ناوگان و همچنین ارتقای سطح ایمنی و کیفی پروازها جایگزین شده اند که تعداد 26 فروند آن هواپیماهای بدنه باریک از قبیل MD و F100 و 9 فروند هواپیمای پهن پیکراز خانواده ایرباس است که تقریباً 5781 صندلی جایگزین شده است.

وی بیان کرد: همچنین با هدف کاهش خطاها و بالابردن ایمنی پروازها سازمان هواپیمای کشوری بر مبنای مفاد انکس های 18 گانه حدود 350 نسخه دستورالعمل تهیه و در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار داده است.

جانشین وزیر راه و ترابری در مدیریت بحران یادآور شد: در طی سالجاری کمیسیون ایمنی اتحادیه اروپا (SAFA) و هیئت بازرسی ایمنی ایکائو(NSQAP) نحوه اجرای مقررات و آئین نامه های ایمنی در سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی را مورد بازرسی همه جانبه و موشکافانه قرار دادند و خوشبختانه وزارت راه و ترابری با درایت و تلاش شبانه روزی کارشناسان و دلسوزان صنعت هوایی توانست اثبات کند که زیرمجموعه های این وزارتخانه دارای ساختارسازمانی مناسب برای نظارت بر عملکرد بخش های عملیاتی بوده و سطح آموزش کارکنان نظارتی و اجرایی بیش ازحد مورد انتظار آنها است.

وی اضافه کرد: نحوه صدور گواهینامه ها، مجوزها و تأئیدیه ها بر اساس الزامات ایکائو در چهار چوب قوانین و مقررات و ساختار نظام مند بوده و وزارت راه و ترابری علاوه بر التزام به نظارت، نسبت به حل و فصل نگرانی های مربوط به ایمنی در سال 2010 موفق بوده و سر تیم گروه ممیزی کننده ایکائو اعلام کرد که زیرمجموعه هوانوردی وزارت راه و ترابری در مقایسه با شاخصهای تعریف شده بین المللی نمره قابل قبولی داشته و سطح ایمنی آنان بیش از حد نرم متوسط جهانی ارزیابی شده است .