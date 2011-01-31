1400 کیلومتر از راههای عشایری ایلام بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یارمحمد کریمی ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران افزود: این استان در مجموع یک هزار و 400 کیلومتر راه عشایری دارد که بیش از سه میلیارد ریال اعتبار برای نگهداری و بازسازی آن هزینه شده است.

کریمی ادامه داد: ساخت راه سخت‌گذر چنار جعفری به چمن گرد به طول 12 کیلومتر، یکی از راه‌های عشایری است که ایجاد و بهسازی آن انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر 11 هزار خانوار عشایری در استان ایلام زندگی می‌کنند که سه هزار و 500 خانوار را عشایر کوچ رو تشکیل می‌دهند.



کریمی خاطرنشان کرد: اسکان عشایر، از دیگر اولویتهای کاری این سازمان بشمار می رود که در صورت تمایل عشایر، به این مسئله توجه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه هزار خانوار عشایر استان ایلام اسکان یافته اند.