دین یابی در مدارس باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر دوشنبه در جمع شوراهای آموزش و پرورش مازندران در بابلسر با بیان اینکه آموزش و پرورش کوه‌های استوار تعلیم و تربیت است گفت: هرکسی در هر جایگاهی باید از آموزش و پرورش دفاع کند تا آموزش و پرورشی صالح، ایده‌آل و انقلابی داشته باشیم چون هر اختلالی در آموزش و پرورش سبب مختل شدن کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سرنوشت اقتصادی و کشاورزی هر منطقه و جهان توسط آموزش و پرورش رقم می‌خورد، افزود: اسلام به هیچ نهادی به اندازه آموزش و پرورش اهمیت نداده است چراکه اولین ماموریت پیامبر اکرم (ص) تعلیم و تربیت بوده است بنابراین آموزش و پرورش هم باید قدرت ساختن و هم قدرت پرداختن را داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: اگر به دنبال آموزش و پرورش ایده‌آل هستیم ابتدا باید فکر بچه‌ها را عوض کرد؛ تا زمانی که فکر غربی در کشور حاکم بوده و فکر اسلامی و فرهنگی نداشته باشیم پیشرفت نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال دین یابی در مدارس باشیم نه دین دهی، گفت: در پرورش باید با دین‌یابی فطرت خفته بچه‌ها را بیدار کرده چرا که در آموزش و پرورش به یک تحول بنیادین نیاز داریم.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: آموزش و پرورش باید متغیر و سیار باشد نه اینکه یک سری آداب و رسوم را به بچه‌ها القا کرده و تحول آموزشی باید دین‌یابی باشد و در این راستا باید از همه افکار خیرین مدرسه‌ساز برای تاسیس آموزش و پرورش ایده‌آل استفاده کرد وگرنه اسیر مراحل اداری، کاغذ بازی و اخیرا اسیر جناح بازی شده است.

امام جمعه مرکز استان تاکید کرد: اگر آموزش و پرورش اسیر جناح و سیاست بازی شود وضع آموزش و پرورش تغییر چندانی نکرده و فعالیت‌های فرهنگی آن کند می‌شود.

