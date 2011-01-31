اجباری بر واگذاری انجام فاضلاب داخل منازل به پیمانکاران نصب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ریاضتی با اشاره به اجرای عملیات نصب انشعاب فاضلاب در مناطق مختلف تهران، از دریافت گزارشهایی مبنی بر تخلف عوامل پیمانکار و افراد سودجو خبرداد و هشدار داد: شهروندان باید در نظر داشته باشند که پیمانکاران فعال در نصب انشعاب فاضلاب در خارج از منزل، به هیچ عنوان مجاز به اخذ هزینه انجام عملیات لولهگذاری تا محل نصب سیفون نیستند، همچنین محل حفاری و نصب سیفون فاضلاب در مقابل ملک باید با نظر مالک انجام شود.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران افزود: لولهکشی فاضلاب داخل منازل تا محل سیفون بر عهده مالکان است و هیچ اجباری برای واگذاری انجام شبکه داخل منازل به پیمانکار و کارگران نصب انشعاب وجود ندارد و مالکان میتوانند با انتخاب پیمانکار مناسب، لولهکشی داخلی منزل خود را انجام دهند.
وی با اشاره به هزینههای اجرا و نصب انشعاب داخل منازل، تصریح کرد: این هزینهها با توافق و رضایت پیمانکار و مالک قابل انجام خواهد بود و بر اساس برآورد قیمت کارشناسی، میزان قیمتها در بروشورهای اطلاعرسانی این شرکت به شهروندان اعلام شده است.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران تاکید کرد: قبل از شروع عملیات نصب انشعاب فاضلاب در محلههای مختلف تهران، شرکت فاضلاب تهران با نصب بنر و توزیع تراکت، در این خصوص اطلاعرسانی میکند، بنابراین مراجعههای انفرادی و حضوری کارگران برای نصب انشعاب از طرف این شرکت صورت نمیگیرد و قانونی نیست.
شهروندان تهرانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند با شماره تلفن 122 و یا با شماره 30006902 از طریق پیامک با این شرکت تماس حاصل فرمایند.
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