رئیس دانشکده مطالعات دینی دانشگاه اولد دومینیون در گفتگو با مهر: "پیشرو بودن" قابل تعریف نیست

دکتر دیل میلر رئیس دانشکده فلسفه و مطالعات دینی دانشگاه اولد دومینیون آمریکا و استاد فلسفه این دانشگاه در مورد پیشروان اندیشه درهر یک از شاخه‎های معرفتی از جمله افلاطون و ارسطو در فلسفه و وبر و دورکیم در جامعه شناسی و مشخصه‏های این افراد به خبرنگار مهر گفت: متفکران و اندیشمندانی که برشمردید جزو پیشگامان حوزه‌ها و رشته‌های خود هستند.

وی افزود: آثار و نوشته‌های این فیلسوفان و اندیشمندان در واقع دفاعی از آن حوزه و رشته نیز محسوب می شوند. آثار این فیلسوفان و متفکران پیشرو همواره بعنوان منبع و مرجع باقی خواهند ماند.

میلر تصریح کرد: اینکه آیا در قرن بیست و یکم شاهد ظهور متفکران پیشرو خواهیم بود یا نه بستگی به این موضوع دارد آیا رشته‌ها و حوزه‌های جدید و مهم علمی ظهور خواهد کرد یا نه. بر این اساس هنوز زود است که در این مورد قضاوت کرد.

وی افزود: متفکران و اندیشمندانی وجود دارند که سیطره و نفوذ قابل توجهی در هر حوزه معرفتی دارند. برای نمونه افلاطون و ارسطو و کانت دارای این ویژگی هستند.

مؤلف "اخلاق، احکام و عواقب" تأکید کرد: کانت اگر چه در به وجود آمدن رشته فلسفه نقشی نداشته و از بنیانگذاران آن نیز به شمار نمی‌رود ولی آرای او به اندازه‌ای در فلسفه مهم هستند که توانسته دو قرن بر فلسفه سیطره و نفوذ داشته باشد.

میلر یادآور شد: اینکه در قرن 23 و فیلسوفان آن زمان، فیلسوفانی از قرن 21 را بعنوان پیشرو انتخاب کنند موضوع جالب توجهی خواهد بود و برای پاسخگویی به آن علاوه بر دشواری به گذشت زمان نیز نیاز است. دشواری این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تعریف پیشرو بودن و مهم بودن در قرن کنونی ممکن است با تعریف فردی که در قرن 23 زندگی می‌کند متفاوت باشد.

استاد فلسفه دانشگاه اولد دومینیون در ادامه افزود: بعبارت دیگر ممکن است ما برخی فیلسوفان را در قرن 21 بعنوان پیشرو معرفی کنیم در صورتی که فیلسوفان دیگر بسته به اتفاقات آینده ممکن است چنین جایگاهی را داشته باشند.

مؤلف "جان استوارت میل و هنر زندگی" در پایان تأکید کرد: ممکن است فردی در حال حاضر شناخته شده نباشد و آرای او برای زمان حال چندان قابل توجه و مهم تلقی نشود ولی در آینده مطرح شود و آرایش مورد توجه جدی قرار گیرد و از او به عنوان پیشرو یاد شود.