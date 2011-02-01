معرفی مساجد برگزارکننده مراسم زیارت پیامبر/ تبیین ابعاد انقلاب توسط مبلغین

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی تهران در ایام دهه فجر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در ایام دهه فجر به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برنامه ریزیهایی انجام داده است که در آن میان می توان به تجدید بعیت نثار تاج گل به مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) توسط کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران اشاره کرد که به نوعی آغازگر برنامه های دهه فجر است.

وی در میان سایر برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در ایام دهه فجر اعزام مبلغ، برگزاری مسابقات، گفتمانهای دینی، برگزاری محافل انس با قرآن، وبلاگ نویسی و مقاله نویسی درباره آثار و برکات انقلاب، برگزاری نمایشگاهها در مسیرهای راهپیمایی، عرضه محصولات فرهنگی، ایستگاه های صلواتی را مورد اشاره قرار داد.

نیک نژاد افزود: مبلغان در ایام دهه فجر تبیین موضوع انقلاب و نقش امام در پیروزی انقلاب را در دستورکار خود قرار داده اند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین گفت: درمیان برخی برنامه هایی که دهه آخر صفر برگزار می شود برنامه زیارت رسول اکرم از بعید نیز قرار دارد که به صورت مردمی در مساجد، هیئتها و تکیه ها برگزار می شود.

وی با تأکید به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی با هدف فرهنگسازی و احیای سنتهای حسنه فعالیت می کند و برگزاری مراسم را برعهده ندارد گفت: برخی مراسم برای نخستین بار به صورت نمادین از سوی سازمان تبلیغات اسلامی بر گزار می شود تا برگزاری آن میان مردم نهادینه شود پس از آن خود مردم به صورت خودجوش برگزاری این نوع مراسم را برعهده می گیرند.

وی در همین ارتباط مراسم اعتکاف را مثال زد و گفت: این مراسم معنوی و عبادی در ابتدا با اطلاع رسانی وسیع و پوشش خبری گسترده و اعلام فراخوان برگزار می شد اما پس از آن این مراسم از سوی مساجد و مردم برگزار می شود.

براساس اعلام مرکز رسیدگی به امور مساجد، مساجد الاقصی در تهرانپارس، مسجد جامع انصارالعباس در جنت آباد شمالی، مسجد امام حسین(ع) در میدان امام حسین، مسجد ابوذر در 20 متری ابوذر، مسجد صاحب زمان در افسریه، مسجد امام حسن مجتبی(ع) در نازی آباد و مسجد امام رضا (ع) در شهر ری برخی مساجد برگزار کننده مراسم زیارت پیامبر اعظم هستند.