350 پروژه عمرانی در سطح استان ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه در محل استانداری ایلام در طلیعه آغازین گرامیداشت سی و دومین سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی از بهره برداری و افتتاح بیش از 350 پروژه عمرانی در سطح استان خبر داد .

وی اظهار داشت: برای ساخت این پروژه ها بیش از 240 میلیارد تومان هزینه شده است .

وی افزود: در بخش پروژه های تسهیلاتی نیز 168 پروژه افتتاح می شود که رقمی بالغ بر 68 میلیارد برای آنها صرف شده است که در مجموع کل رقم اعتباری پروژه های استان بیش از 300 میلیارد تومان است.

اعلایی تصریح کرد: در دهه فجر امسال جدائی از افتتاح پروژه ها بیش از 400 برنامه محوری شاخص در بخشهای مختلف، جشنواره ها، همایش، نشست ها، مسابقات، تجلیل از خانواده های معظم شهداء، دیدارها و ..... در سطح استان اجرایی می شود .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه مردمی بودن یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ماست، گفت: در ایام دهه فجر امسال برنامه ریزیها بگونه ای است که پروژه ها با مشارکت و حضور مردم پایدار و لایق استان به بهره برداری برسند .

اعلایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: انقلاب اسلامی ما امروزه چراغ رستگاری را در عالم برافراشته است و ما باید شکر این نعمت را بجای آوریم .

وی ادامه داد: هم اکنون رشد اسلام گرائی در جهان یکی از ره آوردهای انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود و در بستر نظام اسلامی و ولایی ما روند بیداری ملتها نیز آغاز شده است .