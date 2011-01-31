اکنون زمان استیضاح بهبهانی نیست

ابوالقاسم رحمانی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس در خصوص بررسی 11 مورد محورهای طرح استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، گفت: از موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون عمران بررسی علت سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در اطراف ارومیه بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه به نظر برخی نمایندگان، استیضاح وزیر راه از شفافیت لازم برخوردار نیست، گفت: وزارت راه و ترابری وزارتخانه بسیار بزرگی است که مسائل مرتبط فراوانی را تحت پوشش خود دارد.

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که من هم قبول دارم برخی مشکلات مطرح شده در زمینه حمل و نقل هوایی کشور با اشکالاتی مواجه است، افزود: در هر صورت 23 تن از نمایندگان در ارتباط با موضوع استیضاح وزیر راه و ترابری جلسه خود را در کمیسیون عمران برگزار کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به مسائل مطرح شده، عنوان شد که استیضاح وزیر راه در زمان مناسبی مطرح نشده است، چون به زودی مجلس باید آماده دریافت لایحه بودجه سال 1390 کشور باشد.

رحمانی با بیان اینکه در یکماه و نیم آینده مجلس بیشتر وقت خود را باید برای تصویب بودجه سال 90 اختصاص دهد، اظهار داشت: برخی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس با توجه به جمیع شرایط اعلام کردند که هم اکنون زمان مناسب و منطقی برای طرح استیضاح وزیر راه نیست.

وی همچنین به درخواست گروه دیگری از نمایندگان مبنی بر ادامه موضوع استیضاح بهبهانی اشاره کرد و افزود: روز گذشته وزیر راه با فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز جلسه ای را برگزار کرد که گفته ها حاکی از آن است که این جلسه نیز به جمع بندی نهایی نرسید.

این نماینده مجلس از طرح اولیه استیضاح با 22 نفر نماینده و افزایش آن به 28 نفر خبر داد و بیان داشت: در جلسه دیروز با توضیحات ارائه شده حدود 7 نفر از نمایندگان از درخواست اولیه استیضاح وزیر راه انصراف دادند و اعلام کردند که این موضوع ادامه پیدا نکند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به صورت کلی همه نمایندگان مجلس قبول دارند که ناوگان حمل و نقلی کشور به ویژه در بخش هوایی نیاز به نوسازی دارد.

به گفته رحمانی، این سئوال همچنان مطرح است که آیا با تغییر وزیر راه و ترابری مسائل حمل و نقل هوایی حل خواهد شد و ما دیگر شاهد سقوط هواپیما نخواهیم بود؟ وی در پایان از تلاش برخی شرکتهای هواپیمایی برای بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقلی خود خبر داد.