600بقعه فاخر در اصفهان تحت نظارت اوقاف استان اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام حسین اژدری ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه وقف از بهترین اعمال انسان است، افزود: برخی افراد اوقاف را در اذهان مردم ناکارآمد جلوه می‌دهند درصورتیکه با اطلاع رسانی و آگاهی دادن مردم با موضوع وقف، مردم می توانند برترین تعامل را با موضوع وقف با اداره اوقاف داشته باشند .

وی افزود: رسانه ها به عنوان قطب تاثیرگذار در جهت آشنایی و آگاهی دادن مردم می توانندگامهای موثری را در جهت معارف دین و نشر علوم اهل بیت بردارند و نقش اوقاف تاثیرات آن را برای کل جامعه آشکار کنند .

اژدری با بیان اینکه بسیاری از مردم آمادگی وقف کردن اموال خود را دارند تصریح کرد: قشر عظیمی از مردم به موضوع وقف، وظایف اداره اوقاف و وقف کردن آشنایی ندارند و همین عدم آشنایی با روشهای وقف باعث شده که استقبال مورد انتظار از این امر خیر در جامعه صورت نگیرد .

محوریت برنامه های سال 90 اوقاف نیت محوری است

اژدری با اشاره به اینکه برنامه سال 90 برپایه نیت محوری بنا شده، گفت: مهمترین وظیفه اداره اوقاف و امور خیریه انجام تمام و کمال نیت خیرین و افرادی است که ملک یا اموال خود را وقف خواهند کرد که در این راستا اصحاب رسانه در راستای ترویج وقف در جامعه و فرهنگ سازی آن رسالت بزرگی بر عهده دارند .

وی درادامه به مهمترین وظایف اداره اوقاف اشاره کرد و افزود: امور وقف، رسیدگی به بقاع متبرکه و امور فرهنگی از وظایف اصلی اداره اوقاف است .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: بیش از 40 هزار رقبه و نزدیک به 12 هزار موقوفه در استان اصفهان وجود دارد .

اژدری موقوفه شیخ بهایی مدرسه صدر بازار را ارزشمندترین موقوفه اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: قدیمی ترین موقوفه اصفهان، موقوفه احمد رستم مطیار قریشی اصفهانی مربوط به سال 316 هجری قمری است .

وی در ادامه به مدرسه امام شهرستان کاشان اشاره کرد و گفت: این مکان با داشتن هزار و 498 رقبه، بیشترین تعداد رقبه در استان را به خود اختصاص داده که در همین راستا بزرگترین وقف نامه در اداره اوقاف استان مربوط به موقوفه حسین صفوی مدرسه چهارباغ می باشد .

اژدری بخش اعظم موقوفات اصفهان را مربوط به موقوفات غیر متصرفه و دارای متولی دانست و بیان داشت: طی 9 ماهه سالجاری، 45 مورد وقفیات جدید در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان سند دریافت کرده اند .

ارزش تقریبی موقوفات دو میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به ارزش تقریبی این 45 موقوفه جدید اشاره کرد و اظهارداشت: ارزش این موقوفات جدید ثبت شده طی 9 ماهه اخیر دو میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است .

وی با تاکید به اینکه حفظ موقوفات توسط این اداره به طور جدی دنبال می شود تصریح کرد: احیاء و شناسایی موقوفات ناشناخته بسیار در تامین هزینه های مراکز خیریه ای و نهادهای دولتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تاثیرگذار است .

اژدری افزود: 116 موقوفات جدید الکشفی به مجموعه وقف استان اضافه شده که 116 هکتار این موقوفات مربوط به شهرستان آران و بیدگل است .

وی با اشاره به اینکه در 12 روستای استان موقوفات در حال بررسی می باشد گفت: برخی از موقوفات از سایر شهرستان کشور وقف شده است که در مرحله شناسایی و تکمیل مراحل حقوقی است .

600بقعه شاخص دراصفهان از دارایی اوقاف است

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان بیان داشت: 600 بقعه شاخص که برخی از آنها ظرفیت جهانی شدن دارند تحت نظر اداره اوقاف اصفهان است که مسجد اردهال(هلال ابن علی)،امامزاده آقا علی عباس و علامه مجلسی از مهمترین آنهاست .

وی در ادامه با اشاره به اینکه پول داخل ضریح های امامزادگان صرف امور عمرانی نمی‌شود، تصریح کرد: هشت میلیارد تومان در سالجاری صرف هزینه های عمرانی بقعه های موقوفه استان اصفهان شده که امامزاده نرمی اصفهان از جمله این امام زادگان است .

اژدری به ساماندهی امامزادگان و موقوفات اشاره کرد و گفت: به زودی امامزادگان متبرکه به محل کانونهای مرکز فرهنگی، مشاوره و کتابخانه ای تبدیل می شود .

در سالجاری 9 میلیون نفر از بقاع متبرکه اصفهان بازدید کرده اند

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه 600 بقعه در حال حاضر تحت نظر اوقاف اصفهان است اضافه کرد: برخی از این بقعه ها می تواند با همکاری سازمان میراث فرهنگی به آثار ثبت جهانی اضافه شود .