41 برنامه فرهنگی در آموزش و پرورش استان مرکزی اجرا می شود

سیف الله کریم زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: از این تعداد 20 برنامه در سطح استان مرکزی و 21 برنامه در سح شهرستانهای استان اجرا می شود.

وی از نواختن زنگ انقلاب در زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) خبر داد و اظهارداشت: فردا همزمان با 12 بهمن ماه علاوه برنواختن زنگ انقلاب در مدارس استان، در شهرستان خمین نیز این زنگ به صدا در می آید.

کریم زاده ادامه داد: مراسم مهمانی لاله ها، عطر افشانی و غبار روبی از مزار شهدا در 14 بهمن ماه و حضور تشکلهای دانش آموزی در مصلا و شرکت در نماز جمعه از برنامهای تدارک دیده محسوب می شود.

وی برگزاری همایش جشن انقلاب، شعر ادبی و جشن انقلاب را از دیگر برنامه ها د انست و خاطر نشان کرد: دوشنبه 18بهمن ماه نیز با حضور دانش آمزان متوسطه فرزانه جشنواره طبخ غذای سنتی ایرانی را در کانون امام خمینی (ره) خواهیم داشت.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی از برگزاری مسابقه دوچرخعه سواری در شهرک فاطمیه، مسابقات ورزشی دختران و پسران در مجموعه ورزشی 15 هزار نفری اراک خبرداد و گفت: در 22 بهمن ماه نیز 1357 دانش آموز دختر و 1357 دانش آموز پسر در مصلا سرود انقلاب را نغمه سرایی می کنند.

کریم زاده دیدار با خانواده های شهدای انقلاب، برگزاری عکس انقلاب، یادرواره شهدا، بازدید 30 نفر از جوانان فرهنگی از نیروگاه آب سنگین خنداب، موزه دفاع مقدس همدان و مجلس شورای اسلامی و تهیه و توزیع 120هزار نرم افزار با موضوع انقلاب اسلامی ، مسابقه پیام کوتاه و برگزاری همایش علمی-تخصصی و نشت با نماینده ولی فقیه در استان را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این دهه عنوان کرد.