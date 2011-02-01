پاهای تاول زده و چشمان اشکبار پیشکش حرم کبریایی دوست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هزاران زائر حرم امام رئوف پیاده در جاده های اطراف شهر مشهد به سمت حرم عاشقان در حال حرکتند.

قطره های اشک بر گونه هایش شیار می زند، بی اختیار در عزای پسر فاطمه می گریند هق هقشان، سکوت را می شکند و چه شب های کشدار و بی گذشتی است، شبهای بیقراری و رفتن.

زائران عاشقی که سختی مسیر، فراز و نشیب سفرهای بی امکانات، سرما و صبح استخوان سوز جاده های زمستانی برایشان مهم نیست.

این جماعت، دلداده امام خفته در توس هستند، هر روز صبح در شهر و آبادی خود، رو به مشهد می ایستند و به رسم ادب، دست بر سینه می نهند و عبارت "السلام علیک یا غریب الغربا" را به قصد قربت بر زبان جاری می کنند.

اینان، اهالی قبیله ای هستند که با وجود آقا طراوت می گیرند، بر پاهای تاول زده خود مرهم عشق می گذارند و تنها با گره زدن دستان سرما زده شان با مشبک های پنجره فولاد آرام می شوند.

ارادتمندان امام ثامن و رئوف، گرچه در همه دقایق زندگی، بر مولای خود سلام می دهند و از ولی نعمت خود مدد می جویند، اما برای ایرانی ها و بویژه ساکنان خراسان، روز آخرصفر، روز شیدایی و مهرورزی و شیون و عزاست.

اشک می ریزند، مثل یتیم شده ها، مثل پدر از دست داده ها، مثل مصیبت زده هایی که همه دنیا بر سرشان آوار شده است.

هرسال در این روزها حداقل پنج تا 6شش میلیون ایرانی خود را به مشهد می رسانند که بیش از 100 هزار نفر آنان پیاده هستند.

زائران پیاده آقا از روز اربعین به بعد مهیای سفر می شوند و با آذوقه ای اندک و دوست و رفیقی همدل، روانه می شوند.

از بلندی های بدرانلو در شمالی ترین نقطه خراسان شمالی، از گردنه های خطرناک کوههای الله اکبر و دره های پر پیچ و خم درگز و باجگیران، از نهبندان و بیرجند در دل کویر تا دورترین نقطه خراسان مرکزی در دیار غیرت شیعه، باشتین سبزوار، در هر نقطه گروهی عزم مشهد آقا را دارند و برای پیمایش راهی که در پیش دارند، دعا می کنند.

حضور عاشقان امسال گسترده تر است

زائران پیاده حرم امام رضا (ع) هر سال نذر خود را ادا می کنند و خسته و مانده به پا بوس امام مشرف می شوند، برای سی ام صفر امسال هم هزاران نفر عازم این شهر هستند، تعداد آن ها بیش از صد هزار نفر تخمین زده می شوند، هم اکنون هزاران عاشق پیاده در جاده های روستایی و شهری استان به صورت دسته های کوچک و کاروان های پیاده استوار و ثابت قدم به سوی مشهد حرکت می کنند.

برای پذیرایی از این افراد، 35 ایستگاه صلواتی راه اندازی شده است تا عطش از لب خسته آنها برگیرد و با چای و غذا به صورت رایگان پذیرایی کنند.

مراکز درمانی هم از همراهی با آنان غافل نیستند و با همکاری بیمارستان های مشهد، 100 پزشک جعبه کمک های خود را برداشته اند تا در جاده برای درد احتمالی آنان، دارو و درمان لازم را توصیه کنند.

خادمان و پذیرایی کنندگان از زائران پیاده امام رضا (ع) بیشتر خود جوش و از بین مردم عاشق کوچه و بازار هستند، اما آستان قدس رضوی هم که میزبان اصلی زوار است، در سال های اخیر دستی بالا زده و کمک های مناسبی را در مسیر زائران ارائه می دهد.

برای دیدن گنبد آقا لحظه شماری می کنم

سید رضا حسینی از اهالی رشتخوار از افرادی است که در گرگ و میش صبح او را در جاده می بینیم، قبراق و سرحال است تا در محراب به سجده بنشیند و به نماز قامت ببندد.

درباره سفرش می پرسم، می گوید: توفیق برای چندمین بار نصیبم شده، لحظه شماری می کنم تا بزودی گنبد طلای آقایم را ببینم، این را که می گوید، اشک ریش های جوگندمی اش را نمناک می کند.

سید رضا گفت: تا زنده ام و رمق دارم، روز شهادت ثامن الائمه (ع)، باید مشهد باشم.

زائران پیاده در شتاب برای سجده در بارگاه دوست

قاسم خبیری از اهالی شیروان است، او را در یکی از همین ایستگاه های صلواتی ملاقات می کنم، طاقت ایستادن ندارد، شتاب را در چشمانش می بینم، دوست دارد برود، آنقدر راه برود تا تشنگی، خسته اش کند.

اومی گوید: برای جرعه آبی از سقاخانه بی تاب هستم، دعا کنید زودتر برسم، نگاهم به صحن و سرای امام هشتم که بیفتد، از پا بیفتم هم ملالی نیست.

زنان نیشابوری زائران پیاده آقا

زهرا صمیمی از اهالی نیشابور است، به همراه جمعی از خانم های نیشابوری راهی مشهد هستند. می گوید: ما نذر کرده ایم هر سال پیاده به زیارت آقا برسیم.

زهرا خانم عنوان می دارد: هر کدام از ما خواسته ای داشته آقا دریغ نکرده است. از شفای بیماران و حاجت های شخصی، ما که چیزی نداریم جز عرض ارادت، پس دعا کنید به حرم برسیم و سلام دهیم.

رانندگان مواظب باشند

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد می گوید: مهم ترین مسائل جاده های متنهی به مشهد حرکت کاروان های پیاده به این شهر است.

سرهنگ یوسف پورعلی می افزاید: به منظور جلوگیری از بروز هر مشکلی از دوشنبه تا پایان هفته تردد خودروها در محور جاده قدیم مشهد به امام تقی ممنوع است.

وی اضافه می کند: یکی از موارد ایام پایانی صفر بازگشت زائرانی است که به صورت پیاده به مشهد می آیند ، در سال جاری با تمهیدات صورت گرفته بخش قابل توجهی از مشکلات کاسته شده و با همکاری، بازگشت زائران پیاده تسهیل خواهد شد.

وی به رانندگان جاده های منتهی به مشهد توصیه می کند که رعایت حال زائران و کاروان هایی که پیاده در مسیر جاده هابه سمت مشهد در حرکت هستند را بنمایند.

دریای خروشان در راه گنبد طلا

زائران پیاده امام رضا(ع) در روز شهادت آقا، به سیل خروشان میلیون ها شیعه پاک سرشتی می پیوندند که هروله کنان دل به جاده سپرده اند، تا سی صفر را در مشهد باشند.

آنها پس از عزاداری، شرکت در مراسم خطبه خوانی، مرثیه و عزادرای و شام غریبان فرزند موسی بن جعفر (ع)، راه وطن را در پیش می گیرند تا دوباره هر روز از بلندی آبادی رو به مشهد کنند و بگویند: " السلام علیک یا علی بن موسی الرضا "

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گزارش: امیر علی ابراهیمی