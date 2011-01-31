428 هیئت مذهبی در کردستان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در همایش پرچمداران بصریت که با حضور نماینده ولی فقیه و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و بیش از 600 نفر از اعضای هیئت های مذهبی و تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان رگزار شد، اظهار داشت: در راستای افزایش حمایت های مختلف مادی و معنوی، تاکنون 428 هیئت مذهبی اهل تسنن و تشییع در کردستان ساماندهی شده اند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه به دلیل اعتقادات بسیار خوب مذهبی و دینی در میان مردم استان کردستان، شمار هیئت های مذهبی در این استان بسیار بالاست و اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان نیز بدون در نظر گرفتن محدودیت های مختلف حمایت های لازم را از برنامه های این هیئت ها در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به فعالیت 45 کانون فرهنگی در این استان، خاطرنشان کرد: علاوه بر هیئتهای مذهبی شمار کانون های فرهنگی و تبلیغی در کردستان نیز بالاست و کانون های ثبت شده نیز بیشترین فعالیت خود را در حوزه های مذهبی و دینی متمرکز کرده اند.

حجت الاسلام صفی یاری بیان داشت: ساماندهی فعالیتهای 398 مداح در قالب کانون مداحان استان کردستان و 26 انجمن اسلامی از دیگر فعالیت های تشکل ها و نهادهای غیردولتی در حوزه های مذهبی و دینی در استان می باشد که در همین راستا اداره کل تبلیغات اسلامی نیز برنامه های خاصی را در راستای تقویت و افزایش شمار این تشکل ها در دستور کار قرار داده و از ابتدای امسال نیز اقدامات مناسبی را در این حوزه اجرایی کرده است.

وی در ادامه هدف از برگزاری پرچمداران بصیرت با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان را تجدید بیعت با مقام معظم رهبری در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر اعلام کرد و افزود: با همکاری و مشارکت این تشکل های دینی غیردولتی برنامه های متنوعی برای ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان در نظر گرفته شده است.