به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 51 طرح از شخصیتهای مطرح عالم سیاست و چهره‌های مشهور دنیاست.

از افرادی که کاریکاتورهای آنها در کتاب "این سیاستمداران سه نقطه" آمده می‌توان به ولادیمیر پوتین، پاپ بندیکیت شانزدهم، رابرت موگابه، کیم جونگ ایل، اسامه بن لادن، حسنی مبارک، معمر قزافی، هوگو چاوز، بشار اسد و آریل شارون اشاره کرد.

در این کتاب در صفحه مقابل هر طرح، تاریخ به قدرت رسیدن هر شخصیت و در صورت وقوع، تاریخ پایان یافتن آن ذکر شده است.

حسین‌پور متولد 1355 رشته نقاشی را در دانشگاه آزاد تهران به پایان رساند. وی از سال 1369 به عنوان کارتونیست و کاریکاتوریست در نشریات گوناگون کشور مانند گل آقا، کیهان کاریکاتور، سروش نوجوان، رشد نوجوان، روزنامه آفتابگردان و هفته‌نامه چلچراغ به کارپرداخته است.

او هم اکنون از کارگردانان پرکار انیمیشن ایران است و فیلمهای بسیاری در این زمینه در کارنامه خود دارد.

کتاب "این سیاستمداران سه نقطه" با شمارگان 2000 نسخه در 109 صفحه منتشر شده است.

