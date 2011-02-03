کمربندی غرب اراک به سمت استانهای همجوار روشن شد

حسن کیوانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای روشنایی معابر در بلوار کمربندی غربی واقع در محدوده انتهای خیابان امام خمینی با نصب حدود 20 اصله پایه تلسکوپی، روشنایی مورد نیاز این منطقه تامین شد.

وی برطرف شدن ضعف ولتاژ در روستای هزاوه با کابل خودنگهدار و یک دستگاه پست هوایی 200 ک.‌و.‌آ، برطرف کردن ضعف ولتاژ و تامین بخشی از شبکه متقاضیان جدید طی احداث 800 متر شبکه فشار متوسط با کابل خودنگهدار و 300 متر شبکه هوایی به همراه دو دستگاه پست 200 ک.‌و.‌آ و تبدیل شبکه‌های هوایی فشار متوسط زمینی با استفاده از بیش از یک‌هزار و 500 متر کابل پروتلین 1.150 برای نصب پل‌های عابر پیاده در شهرک ابوالفضل و روبروی آرامستان را از جمله اقدامات انجام شده در محدوده غربی شهرستان اراک در راستای رضایتمندی مشترکان برق برشمرد.

کیوانپور برق‌رسانی به امامزاده پیر‌مرادآباد با احداث 150 متر شبکه فشار متوسط هوایی و یک دستگاه پست 50 ک.‌و.‌آ، جابجایی شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف در خیابان عمار یاسر به طول حدود 500 متر، نصب چهار دستگاه پست هوایی جدید به همراه خطوط فشار متوسط جدید در شهرک پردیس و انجام تعمیرات گروهی در خطوط فشار متوسط را از دیگر اقدامات انجام شده در محدوده غربی شهرستان اراک برای تامین برق پایدار و مطمئن به مشترکان عنوان کرد.



