به گزارش خبرنگار در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی، ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه هفته وقف در سال جاری مقداری جلوتر افتاده و از 10 تا 16 بهمن‌ماه خواهد بود افزود: تمبرهای اختصاصی امامزادگان سیدعلی، موسی مبرقع، شاهزاده ابراهیم، علی بن جعفر و احمدبن قاسم پرده برداری و رونمایی می‌شود.



وی ابراز داشت: امسال هفته وقف با دهه فجر که یادآور رشادت‌ها و دلاورمردی‌های مردم ایران است همزمان شده است.



مدیرکل اوقاف قم با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم دارای دو مأموریت ذاتی در امور امامزادگان و موقوفات است اضافه کرد: در سال 89 میزان درآمد بقاع استان سه میلیارد و 700 میلیون ریال بوده که بخش عمده آن از نذورات و کمک‌های مردمی تأمین شده و در مقابل دو میلیارد و 400 میلیون تومان نیز هزینه شده است.



موقوفات از شئون ولایت فقیه است



ناظمی با بیان اینکه موقوفات و بقاع از شئون ولی فقیه است خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مأموریت سازمان اوقاف احیاء، حفظ و اجرای نیات واقفان است که ما به هیچ وجه نمی‌توانیم از این مأمویت کوتاه بیائیم.



مدیرکل اوقاف قم با بیان اینکه بخش قابل توجهی از قم موقوفه است اضافه کرد: بر اساس فتاوای مراجع به خصوص رهبر معظم انقلاب موقوفه قابل تغییر و محو شدن نیست همچنین نمی‌توان درآمد موقوفه‌ای را برای موقوفه دیگر و یا نیت واقف را در غیر آن هزینه کرد.



وقف تفننی نیست



وی تأکید کرد: وقف سلیقه‌ای و تفننی نیست بلکه یک ضوررت اجتماعی است و دامنه وسیعی هم دارد و باید فرهنگسازی کنیم تا مردم در راهی که بیشتر مورد نیاز جامعه است وقف خود را نیت کنند.



ناظمی ابراز داشت: نهاد وقف به رغم خدمات و آثار گسترده از جهت اقتصادی، حقوقی و ساختاری مورد مداقه علمی قرار نگرفته و ما از همه صاحبنظران و از حوزه تقاضا داریم در این زمینه فعالیت کنند.



وی با اشاره به رشد 50 درصدی درآمد موقوفات استان در سال 89 تصریح کرد: این درآمد 15 میلیارد ریال بوده که 11 میلیارد ریال آن هزینه شده است.



وی با بیان اینکه درآمد امسال اوقاف قم بیش از 52 میلیارد ریال بوده است اضافه کرد: از زمان سلجوقیان تا پهلوی‌ها وقف دارای فراز و فرود زیادی بوده است و در زمان رضاخان چون موقوفت عمدتا در دست روحانیان و علما بود با وقف مبارزه می‌شد.



ناظمی گفت: بعد از انقلاب به علت حذف قوانین قرارداد 99 ساله و ابطال اسناد فروش رقبات موقوفات از رشد برخوردار شد اما باید در این زمینه فعالیت زیادی صورت گیرد.



13 هزار رقبه در قم وجود دارد



مدیرکل اوقاف قم با بیان اینکه استان قم دارای 1921 موقوفه و 13 هزار رقبه است گفت: 364 موقوفه جدید نیز شناسایی شده‌اند.



وی با اشاره به قرار گرفتن تعدادی موقوفه در طرح حرم تا حرم با تأکید بر اینکه اوقاف مخالف توسعه استان نیست تصریح کرد: در حق موقوفات قرار گرفته در این مسیر اجحاف شده و ما به لحاظ قانونی و شرعی موظفیم تا از ضایع شدن حق و حقوق آنها جلوگیری کنیم.



ناظمی با بیان اینکه در احیای موقوفات گله مندی‌هایی نیز از سوی برخی دوستان ایجاد شد اضافه کرد: گله‌مندی دیگران برای ما مهم نیست اگرچه یکسری خدمات را به علت حمایت ما از موقوفات بر روی ما بسته‌اند.



روستای محمدآباد شش دانگ وقفی است



مدیرکل اوقاف قم همچنین با بیان اینکه روستای محمدآباد قم به صورت شش دانگ موقوفه است، از اجرای کارهای مقدماتی برای احیای آن خبر داد و گفت: همچنین موقوفات بکایی و قلعه صدری که تاکنون غیرمتصرفی بود به تصرف اوقاف درآمده است.



وی افزود: امسال نیز 12 موقوفه داشتیم که در قالب خانه، مدرسه و مسجد و ... وقف شده و عده ای هم درخواست داده‌اند که در حال بررسی است.



