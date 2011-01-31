وزارت اطلاعات پیگیر کمک50 میلیون دلاری محمود عباس به موسوی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کمک معیشتی به خانواده مجرمان سیاسی جرم است، گفت: ابتدا باید اصطلاح متهم سیاسی تعریف شود. هنوز در قوانین کشور جرم سیاسی تعریف نشده است که مجرم سیاسی تعریف شود. جرم فرد می‌تواند اقدام علیه امنیت کشور، کلاهبرداری، آدم‌ربایی و ... باشد اما هنوز چیزی با عنوان جرم سیاسی تعریف نشده است.

وی ادامه داد: اگر فردی به فرد مجرمی کمک کند مجازاتهایی در قانون پیش‌بینی شده است به طور مثال فردی که مجرمی را امیدوار می‌کند یا در ارتکاب جرم با مجرم به شکلهای گوناگون همکاری می کند پیش‌بینی‌های لازم در قانون شده است اما اینکه کمک به خانواده یک قاچاقچی مواد مخدر جرم محسوب می‌شود یا خانواده یک قاتل و یا شرور. این خانواده‌ها گناهی ندارند و بعضاً افراد مستمندی هستند. اما اگر این حمایت سبب حفظ روحیه مجرم در زندان باشد برخوردها متفاوت است.

اژه‌ای ادامه داد: برخی این حمایتها را انجام می‌دهند که به زندانی بگویند به دلیل اینکه این محموله را برای ما جابجا کردی این حمایت را از خانواده‌ات می کنیم و یا مواردی مشابه این، پس نمی‌توان قضاوت ثابتی کرد. در پاره ای از موارد این حمایتها جرم است و در برخی موارد جرم نیست.

اطلاعی از کمک 50 میلیونی دلاری محمود عباس به موسوی ندارم

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی افشاگری شبکه الجزیره درباره کمک 50 میلیون دلاری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به میرحسین موسوی برای راه‌اندازی شبکه رادیویی گفت: این موارد باید توسط مقامات اطلاعات پیگیری شود و در جریان این موضوع نیستم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در رابطه با دادگاه مهدی هاشمی گفت: برخی از اتهامات وی را بر اساس قوانین جاری نمی‌توان به صورت غیابی رسیدگی کرد و اینکه دادگاه وی بدون حضورش برگزار شود تشخیص بر عهده قاضی است و هنوز قاضی به این تصمیم نرسیده است که وی را به صورت غیابی محاکمه کند.



سیاست حبس‌زدایی دنبال می شود

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با سیاست حبس‌زدایی که در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه دنبال می شد، گفت: این سیاست از سیاستهای درستی بود که در حال حاضر نیز دنبال می‌شود اما ممکن است در تمام موارد نتوان کسی را که مرتکب خلاف شده به عنوان مجرم تلقی نکنیم.

اژه‌ای با بیان اینکه زندان زدایی و جرم زدایی سیاست‌هایی است که در قوه قضائیه دنبال می‌شود، گفت: برخی از این موارد نیاز به قانون دارد و قاضی نمی‌تواند براساس تشخیص خود مجازاتی به جز زندان در نظر بگیرد اما در تلاشیم بعضی از مجازاتها را به خصوص مجازات‌های زندان را به مجازات‌های دیگر تبدیل کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که خواستار اطلاعات بیشتری در خصوص دستگیری عوامل پرونده استاد علیمحمدی بود، گفت: اطلاعات بیشتری در این رابطه وجود دارد اما سیستم اطلاعاتی اجازه گفتن آن را به ما نمی‌دهد و ما نمی‌توانیم از لحاظ قانونی اسمی ببریم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از لحاظ قانونی پرونده در دادسرا و سیستم‌های اطلاعاتی در حال رسیدگی است و افراد دیگری هم باید در رابطه با این پرونده تحت تعقیب قرار بگیرند.

وی در رابطه با پرسشی مبنی بر بازگشت پیرموذن به کشور و برخورد مقامات قضائی با وی گفت: از رایزنی‌های وی برای بازگشت اطلاعی ندارم اما به محض ورود به کشور وی مورد سئوال قرار می‌گیرد. همانطور که در خصوص مورد سئوال قرار گرفتن مجرمان فتنه سال گذشته نیز اعلام کردم برخورد با کسانی که به اشتباه خود اقرار کرده‌اند و قصد جبران دارند نحوه پرسشان با کسانی که بر جرم خود اصرار دارند تفاوت دارد.