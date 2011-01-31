نمایش " باد که می نویسد " به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این نمایش که به بهانه بازگویی هنرمقاومت وایثار و شهادت مردان و زنان سلحشورهشت سال دفاع مقدس مردم ایران و درآستانه سی ودومین فجرانقلاب شکوهمند اسلامی ایران به روی صحنه رفته است تا سه شنبه 12 بهمن در این سالن اجرا خواهد شد.

نمایش " باد که می نویسد" نوشته آرش عباسی به کارگردانی پویان تیمناک تا 12 این ماه همه روزه ازساعت 16:30 تا 18 درمجتمع فرهنگی وهنری 29 بهمن تبریز به روی صحنه رفته است.

داستان نمایش نگاهی دارد به صبوری و رشادت و از جان گذشتگی همسران فداکار شهدای گرانقدرکه همانند قبل از شهادت همسرانشان مبادرت به نوشتن نامه به وی می کنند.

این نمایش ازساعت 16:30 تا 18 درمجتمع فرهنگی وهنری 29 بهمن تبریز تا 12 بهمن اجرا می شود که تماشای آن برای عموم مردم آزاد است.