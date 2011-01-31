کمیته داوران فدراسیون فوتبال حسن کامرانی فر را محروم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این مطلب نوشت: پس از اعلام کمیته داوران در خصوص مصاحبه نکردن داوران شاغل در لیگ های مختلف در کشور و طبق اساسنامه فیفا ، حسن کامرانی فر – کمک داور بین المللی کشورمان با خبرگزاری مهر مصاحبه ای را انجام داد که این عمل غیرقانونی بوده است.

لذا حسن کامرانی فر که قرار بود به عنوان یکی از کمک داوران دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و نفت آبادان باشد از سوی کمیته داوران فدراسیون نفر جدیدی جایگزین وی می شود و از سوی کمیته داوران طی ابلاغی به وی تذکر جدی داده شد.

