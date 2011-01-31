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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

به دلیل مصاحبه باخبرگزاری مهر/

کمیته داوران فدراسیون فوتبال حسن کامرانی فر را محروم کرد!

کمیته داوران فدراسیون فوتبال حسن کامرانی فر را محروم کرد!

کمیته داوران فدراسیون از لغو قضاوت یکی از کمک داوران دیدار تیم های پرسپولیس تهران و نفت آبادان از سری مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این مطلب نوشت: پس از اعلام کمیته داوران در خصوص مصاحبه نکردن داوران شاغل در لیگ های مختلف در کشور  و طبق اساسنامه فیفا ، حسن کامرانی فر – کمک داور بین المللی کشورمان با خبرگزاری مهر مصاحبه ای را انجام داد که این عمل غیرقانونی بوده  است.

لذا حسن کامرانی فر که قرار بود به عنوان یکی از کمک داوران دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و نفت آبادان باشد از سوی کمیته داوران فدراسیون نفر جدیدی جایگزین وی می شود و از سوی کمیته داوران طی ابلاغی به وی تذکر جدی داده شد.

کد مطلب 1243583

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