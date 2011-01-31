به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، در ابتدای ورود معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حیدری دبیر بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر به معرفی پرسنل دبیرخانه پرداخت.
سپس حیدری در پاسخ به سوال شاهآبادی در خصوص برگزاری جشنواره تئاتر فجر استانی گفت: جشنواره در استانهای البرز، گلستان، گیلان و خراسان شمالی برگزار خواهد شد و در هر استان شش نمایش در دو نوبت اجرا میشوند.
وی افزود: نمایشهایی که در استانها اجرا میشوند، از بخشهای مختلف جشنواره از جمله بخش مرور و چشمانداز با توجه به بومی بودن مخاطبان استانها انتخاب شدهاند و این نمایشها در تهران اجرا میشوند.
دبیر جشنواره با بیان این که جشنواره فجر در استانها از 16 تا 21 بهمنماه برگزار میشود، گفت: در هر یک از استانها مراسم افتتاحیه برپا خواهد شد، اما در تهران افتتاحیهای نخواهیم داشت.
وی با اشاره به نحوه اجرای نمایشهای موفق گفت: نمایشهایی که با توجه به سلیقه مخاطبان از آنها استقبال بیشتری خواهد شد، در سالنهای پرظرفیت اجرا میشوند و تعداد اجراهای این آثار در جدول جشنواره بیش از یک اجرا است و در واقع چند اجرا در جشنواره خواهند داشت.
در ادامه شاهآبادی عنوان کرد: یک سال تلاش جدی و خستگیناپذیر حیدری را از نزدیک شاهد بودم. خوشبختانه حیدری با توجه به سابقهای که در حوزه تئاتر دارند و شناخت بسیار دقیقی که از اولویتها و حساسیتهای تئاتر دارند، گزینه بسیار مناسب و شخص بسیار توانمندی برای دبیری جشنواره تئاتر فجر هستند.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جلسات شورای سیاستگذاری و گزارشهایی که از نمایشنامههای شرکتکننده در جشنواره تئاتر فجر ارائه شده، گفت: همه اینها نشاندهنده آمادگی و استعداد کافی برای برگزاری یک جشنواره خوب و متمایز از دورههای گذشته است.
وی با اظهار امیدواری از این که جشنوارهی تئاتر فجر ظرفیت جدیدی را به مجموعه تئاتر کشور اضافه کند، افزود: امیدوارم جشنواره بتواند بیانگر ظرفیتهای تئاتر ایران باشد و از آنجایی که جشنواره فجر عملکرد و آیینه تئاتر کشور و قدرتنمایی تئاتر ایران در عرصه جهانی است، انتظار داریم امسال نمایش قدرت تکنیکی و محتوایی آثار تئاتری را در جشنواره تئاتر فجر شاهد باشیم.
شاهآبادی تصریح کرد: اختتامیه این جشنواره را یک افتتاح و آغاز بدانیم نه صرفا برای افتتاحیهی جشنواره سال 90، بلکه برای بهرهگیری از ظرفیتهای تئاتر ایران در راستای تئاتر جهان و جهانیشدن تئاتر کشور، چرا که این حق ماست و تصور میکنم این قدرتمندی در تئاتر کشور وجود دارد که در عرصه جهانی تاثیرگذار باشد.
وی در ادامه در خصوص معرفی دبیر جشنوارهی تئاتر فجر سال 90، در اختتامیه جشنواره امسال گفت: در حال حاضر سیاستمان بر مبنای ابقای دبیر جشنواره و تداوم سیاستها و فعالیتهای دبیرخانه است.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: جشنواره در معرفی دبیر یک روال مخصوص به خود را دارد که باید طی شود و به طور کلی نگاه ما به جشنواره طولانیمدت است.
وی ادامه داد: باید نگاه به جشنواره تئاتر فجر دائمی باشد و یک برنامهریزی طولانیمدت برای آن صورت گیرد. در نشست شورای سیاستگذاری نیز تداوم برگزاری جلسات این شورا را خواستار شدیم؛ چرا که حرکت جشنواره باید مداوم باشد.
شاهآبادی تصریح کرد: گروههای شهرستانی که با مکانیزم رقابتی در جشنواره شرکت کردند، ولی به هر دلیلی به جشنواره راه پیدا نکردند. از آنجایی که در یک نظام رقابتی گامی برداشتند و به نزدیک جشنواره رسیدهاند، در سال 90 از حمایت و کمک هزینه بهرهمند خواهند شد و در طرح حمایت از شهرستانها از اولویت ویژهای برای اجرای عمومی برخوردار میشوند. این دسته از آثار حتی اگر در شهرستان خود اجرای عمومی داشتهاند، نیز حمایتهای دیگری از آنها خواهد شد.
وی با بیان اینکه ظرفیت جشنواره شناسایی استعدادها و حمایت از این استعدادها است، گفت: نقش اصلی و فلسفه وجودی جشنواره تئاتر فجر این است که پا بر حوزه تئاتر به صورت حرفهای بگذارد و به همین منظور لازم است به نقش جشنواره بیش از گذشته توجه کنیم.
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