کنترلی بر نرخ سکه طرح قدیم نیست/ مبنای قیمتی قانونی نداریم

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر در مورد دو نرخی بودن سکه طرح قدیم و اینکه صرافی های میدان فردوسی یک نرخ و اتحادیه طلا و جواهر نرخ دیگری را اعلام می کند، گفت: مبنای نرخ بازار یعنی منطقه ای که بورس طلا و جواهر است که تحت پوشش اتحادیه قرار دارند، اما صرافی های میدان فردوسی که نرخ دیگری را اعلام می کنند، تحت پوشش اتحادیه قرار ندارند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه ممکن است که در خیابان قیمت 420 هزار تومان هم برای سکه طرح قدیم مطرح باشد، افزود: نرخ رسمی سکه همان قیمتی است که اتحادیه طلا و جواهر اعلام می کند، حتی در این زمینه یکسری تابلو در شهرستانهای مختلف داریم که همه سکه فروشان بر اساس آن عمل می کنند.

وی افزود: مثلا قیمت سکه ای که در بندرعباس، تبریز، مشهد و هر شهر دیگری بر روی تابلو قرار می گیرد، یکسان و رسمی است، اما اگر صرافی در میدان فردوسی سکه طرح قدیم را مثلا 417 هزار تومان می فروشد، این موضوع به اتحادیه بازنمی گردد و آنها تحت نظر بانک مرکزی هستند.

کشتی آرای خاطرنشان کرد: همچنین به طور معمول حدود یکهزار تومان اختلاف قیمت خرید وفروش سکه طرح جدید، نیم سکه و ربع سکه در بازار است و این نرخ ملاک است، ممکن است اختلاف قیمت خرید و فروش سکه ها در میدان فردوسی حتی 6 هزار تومان هم باشد، اما این نرخ ملاک نیست.

وی با تاکید بر اینکه اتحادیه طلا و جواهر و نه هیچ دستگاهی نمی تواند کنترلی بر روی قیمت سکه طرح قدیم داشته باشد، عنوان کرد: این سکه دیگر مانند کالا و تابع عرضه و تقاضا است و تابع قیمتهای وجه رایج نیست، در حال حاضر مبنای قیمت بانک مرکزی سکه طرح تصویر امام(ره) است، اما سکه طرح قدیم مبنای قیمتی قانونی ندارد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه نمی توان قیمتهای سکه طرح قدیم را ساماندهی کرد، افزود: سکه طرح قدیم دیگر به صورت عتیقه درآمده و قیمت و نظارت خاصی ندارد.

لازم به ذکر است که دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در حالی توسط صرافی های میدان فردوسی 417 هزار تومان اعلام شد که اتحادیه طلا و جواهر نرخ آن 412 هزار تومان اعلام کرده بود.