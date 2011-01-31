مردم مصر و تونس از درسهای انقلاب اسلامی الگو بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به آغاز دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی افزود: این انقلاب با چنین ویژگی هایی در چهارده قرن پس از ظهور اسلام مسبوق به سابقه نیست که ملتی با داعیه اسلام و مستظهر به ولایت و تشیع و پیروی از رسول الله و انقلاب خونین عاشورا یک پارچه در برابر ظلم و استکبار و سلطه اجنبی و حاکمیت طاغوت بپاخیزد.

وی ادامه داد: این انقلاب با تقدیم هزاران شهید و جانباز با هدایت و سکانداری فقیهی پاک سرشت و عارفی روشن ضمیر نظامی را به وجود آورد که چشم جهانیان را خیره کرده و تحسین آزاد مردان عالم را همراه خود ساخته است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: انقلابی که به تعبیر امام (ره) انفجار نور بود نوری الهی که فضای ظلمانی زندگی اسارت بار طاغوتیان را درنوردید و تلولو آن در همه جهان اثر بخشید.

وی تصریح کرد: وقتی امام (ره) 30 سال قبل فرمودند ما انقلاب خود را به جهان صادر می کنیم عده ای

کوته بین و نابخرد به تصور اینکه ایران قصد لشکرکشی دارد به تحریک و تهدید پرداختند و آن چشم های مادی نگر با اندیشه های برخواسته از مغزهای الکلی نمی فهمیدند و حقیقت را درک نمی کردند که صدور انقلاب به معنای

کشور گشایی و گسیل نیروهای نظامی نیست.

منتظری خاطر نشان کرد: با همه دسیسه ها و توطئه ها و تبلیغات سوء و شایعات ایران هراس از سوی دشمنان که در طول 31 سال شاهد آن بوده و هستیم امروز می بینیم که پس لرزه های این انقلاب، منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده و همین حرکت با جلوه های دیگر در کشورهای اسلامی در حال شکل گرفتن است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قضایا و حوادث اخیر تونس، مصر، یمن، اردن و قبل از آن لبنان و فلسطین از میان توده های مردم مسلمان با شعار الله اکبر و مقابله با ظلم و فساد و مبارزه با استکبار برخاسته و لرزه بر ساکنان کاخ سفید و دولتهای اسکتباری و عوامل سرسپرده آنان انداخته که حیران و سرگردان و نگرانند که مبادا حادثه ایران بار دیگر در سایر کشورهای اسلامی رخ دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: ملتهای مسلمان کشورهایی که خیزش اسلامی آنان مدتی آغاز شده با بصیرت تمام جلوی توطئه ها و فریب کاریهای دشمنان اسلام را بگیرند. آنها از فراز و نشیب عبرتهای انقلاب اسلامی ایران باید درس بگیرند و همه حوادث بعد از انقلاب اسلامی ایران را مطالعه و برای خود الگو قرار دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری پشتیبانی خود را از حرکت آزادیخواهانها و اسلام گرایانه امت اسلامی در همه کشورها اعلام کرد و گفت: به تازگی شنیدیم قضات کشور مصر به حرکت توفنده امت اسلامی پیوسته اند که به آنها تبریک می گویم و امیدواریم مراقب توطئه دشمن باشند هرچند متاسفانه دست آنان از گوهر ارزشمند ولایت فقیه و جایگاه رفیع شخصیتی مانند امام راحل خالی است اما می توانند از انقلاب اسلامی ما الگو بگیرند.

منتظری در بخش دیگری از سخنانش به نامه غیر منتظره رئیس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: روسای دو قوه دیگر بنا ندارند وارد عرصه پاسخ شوند و در شرایط حساس فعلی کشور و منطقه مصلحت در حفظ آرامش کامل و گذر از این مرحله است ما هم وظیفه خود می دانیم از کنار اینگونه مسائل به خصوص با این نسبت های ناروا که در این نامه دیده می شود با درایت و عقلانیت و بصیرت گذر کنیم.

وی افزود: تنها از منظر حقوقی یک جمله یادآوری می کنیم که این نامه مشحون از اشکالات حقوقی و منطقی است و دور از شان و جایگاه ریاست جمهوری بود که با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری این مسائل را به درون جامعه منتقل سازد و انتظار نبوده و نیست که اینگونه مسائل در افکار عمومی منتشر شود.

منتظری تصریح کرد : این نامه به نحوی به نگارش در آورده شده که همه حقوقدانان به استدلالات و استنتاجات آن اشکالات عدیده می گیرند و قطعاً کسی که چنین متنی را تهیه و تقدیم داشته از سر خیر خواهی و مصلحت اندیشی نبوده است و یا دچار سیاست زدگی فراوان شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد: خداوند به همه ما آنچنان درایت و اندیشه ای عطا کند که بتوانین به وظایف خطیر خود در این مقطع حساس جامه عمل بپوشانیم.