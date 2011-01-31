عمر دولتهای باطل در جهان به سر آمده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در جلسه شورای اداری استان که با حضور آیت الله حائری شیرازی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری در استانداری تشکیل شد گفت: بیداری مردم در اقصی نقاط جهان امروز دولتهای استکباری و وابسته را به هراس انداخته و حکومتهای غیرمردمی در حال تغییرند.

وی افزود: امسال ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با فجر جهان اسلام و بیداری ملتها همزمان شده و این طلیعه روزهای امیدوار کننده ای را در کشورهای اسلامی نوید می دهد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروز آثار و برکات انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان دیده می شود و باید خدواند را شاکر باشیم که انقلاب ما موجب بیداری سایر ملل مسلمان شده است.

آیت الله باریک بین یادآورشد: باطل عمر کوتاهی دارد و هرگر تداوم نخواهد داشت و حق حاکم همیشگی است و شاید اگر کوتاهی نکرده بودیم این بیداری در جهان اسلام زودتر از اینها اتفاق افتاده بود.

وی گفت: امروز همه وظیفه داریم در مسیر توسعه معنوی و مادی جهان اسلام گام برداریم و به عزت مسلمانان کمک کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به دهه مبارک فجر اظهار امیدواری کرد با حضور خودجوش و همه جانبه مردم مراسم این ایام باشکوه خاصی در همه مناطق استان قزوین برگزار شود.