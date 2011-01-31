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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

برگزاری کارگاه آموزشی "نت پایانی" در دانشکده کشاورزی تبریز

برگزاری کارگاه آموزشی "نت پایانی" در دانشکده کشاورزی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی End Note ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده کشاوزی تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این کارگاه آموزشی که تدریس آن را سید عباس رافت و سید هادی پیغمبردوست از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی این دانشگاه بر عهده دارند در روزهای دهم و یازدهم اسفندماه سال جاری در دانشکده کشاوزی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

تنظیم فرمت فهرست مقالات خارجی بر اساس استاندارد مجلات معتبر بین المللی (ISI) و نیز ایجاد فهرست و اضافه کردن رفرانس های مورد نظر در حین نوشتن مقاله یا پایان نامه در این کارگاه آموزش داده خواهد شد.

علاقمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی برای شرکت در این کارگاه آموزشی باید هزینه ثبت نام را که معادل ده هزار تومان میباشد به حساب شماره 2177220402008 بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز به نام درآمدهای اختصاصی واریز کرده و شماره فیش پرداختی را از طریق rafata@tabrizu.ac.ir ارسال کنند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 3392062 تماس حاصل کنند.

به شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه ارائه خواهد شد. 

کد مطلب 1243601

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