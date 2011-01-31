استیضاح حق نمایندگان ملت، ولی آخرین راهکار است

وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استیضاح وزیر راه و ترابری به خاطر سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران- ارومیه گفت: حق نمایندگان برای سئوال و استیضاح محفوظ است و ما به تفکیک قوا قائل هستیم اما بحثی که در این میان مهم است اینکه استیضاح باید کارشناسانه تر انجام شود.

وی گفت: ما با نمایندگان مجلس مذاکراتی در این رابطه داشتیم . البته در مسئولین وزارت راه و خود وزیر نیزکمیسیون عمران حضور یافته و توضیحاتی را ارائه کردند با این اوصاف امیدوارم که مجلس با آقای بهبهانی کنار بیایند و اشکال و ایرادات مربوطه را با وزیر در میان بگذارد تا نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام شود و کار به صحن علنی مجلس نکشد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: اصلی ترین محور سئوال نمایندگان در استیضاح وزیر راه و ترابری ناوگان حمل و نقل هوایی است که منجر به سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران - ارومیه شده است.

حائری تاکید کرد: مطمئن هستم که آقای بهبهانی و معاونینشان این توانایی را دارند که مسائل مطرح از سوی نمایندگان مجلس را حل و فصل نمایند.

وی گفت: برای مرتفع کردن مطالبات مردم از مسئولین راههای زیادی وجود دارد که آخرین راه کار استیضاح است و ما امیدواریم نمایندگان مجلس مسیرهای قبل از استیضاح را نیز بیازمایند ضمنا آقای وزیر هم این قول را داده است که سعی خود را برای تامین مطالبات مردم بنماید.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه بحث در حوزه ناوگان حمل و نقل هوایی به دو بخش تقسیم می شود تصریح کرد: یک زمان ما مدیریت این حوزه را مورد سئوال قرار می دهیم زمانی دیگر تجهیزات و امکانات آن را زیر سئوال می بریم.

وی گفت: به هر حال آقای وزیر باید پاسخگوی مسائل زیر مجموعه خود باشد ولی باز هم تاکید می کنم که استیضاح باید آخرین راه باشد و هنوز هم فرصت برای آزمایش راههای پیش از استیضاح وجود دارد.

حائری در ادامه تصریح کرد: ما نیز به عنوان نماینده دولت در استان وعده پیگیری مطالبات مردمی را در رابطه با ناوگان حمل و نقل را داده ایم و امیدواریم که نمایندگان مجلس نیز بتوانند با وزارتخانه به تعامل مناسبی برسند.