اعدام قطعی یک جاسوس صهیونیست/ پرونده دو تبعه آلمانی باز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در هشتمین نشست رسانه ای خود گفت: یک جاسوس وابسته به رژیم صهیونیستی حکمش قطعی شده که با تائید دیوان عالی به زودی اعدام می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا سرشاخه های شرکتهای هرمی به اتهام اخلالگران امور اقتصادی و به عنوان مفسد فی الارض اعدام نمی شوند گفت: در قانون آمده اگر فرد یا گروهی به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم ضربه زدن به نظام در اقتصاد کشور اخلال کنند اعدام می شوند که احراز این اتهام بر عهده قاضی است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آمار پرونده های جرائم رایانه ای گفت: برای مقابله با جرائم رایانه ای باید مقابله اطلاعاتی، فرهنگی، اجتماعی و قضائی کرد و دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند مبارزه کند. البته اطلاعات سپاه اقدامات خوبی را انجام داده ولی تعامل تمامی دستگاههای مربوطه تاثیر گذار است.

دستور رئیس قوه قضائیه در مورد دادگاه مرجع رسیدگی پرونده مواد مخدر

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که گفته شده اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بازهم دچار اشکال است و باید تنقیح شود گفت: اگر مقصود این باشد که این قانون همیشگی است خیر. بلکه امکان دارد در سالهای بعد مواردی جدید وارد قانون شود ولی در مورد بررسی پرونده مواد مخدر در دادگاه عمومی و انقلاب دچار اختلاف نظر هستیم. زیرا قبلا این پرونده ها در دادگاه عمومی بررسی می شد ولی با قانون جدید باید در دادگاه انقلاب بررسی شود که به زودی دستور رئیس قوه مبنی بر اینکه آیا پرونده های قبلی در دادگاه عمومی بماند یا به انقلاب ارجاع شود ابلاغ می شود.

حکم قطعی برای مهدی هاشمی صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اظهارات اخیر محمد هاشمی در مورد اثبات نشدن جرم مهدی هاشمی گفت: چندین بار گفته ام نام اشخاص را نبرید چون ما معذوریت داریم ولی ما هم ادعا نکردیم حکم قطعی شده البته هر کس می تواند اظهار نظر کند.

برای مبارزه با مفاسد بودجه و امکانات لازم داریم

محسنی اژه ای در مورد دلیل اعلام نشدن اسامی دانه درشتها در پرونده های مفاسد اقتصادی کشور گفت: عزم دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان بزرگ و همچنین شرارت، مواد مخدر، قاچاق و... جدی است ولی با مشکل بودجه و تجهیزات روبرو هستیم و توان ما در حال حاضر با این امکانات همین محاکمه ها و اسامی است که اعلام می شود.



اعدام یک متهم به فعالیت در گروههای انحرافی

سخنگوی دستگاه قضا با رد خبر افزایش گروههای انحرافی در کشور گفت: در مواجهه و برخورد با گروهای انحرافی تنها برخورد قضائی کافی نیست و باید در کنار آن کارهای فرهنگی و اطلاعاتی هم انجام شود. که نمونه آن هماهنگی و سرعت نیروهای اطلاعاتی در اهواز، اعدام یک متهم در زمینه گروههای انحرافی است. البته در این موارد هم نیاز با قاضی کافی و تخصصی داریم تا جرائم خاص به سرعت رسیدگی شود.

پرونده دوتبعه آلمانی هنوز در حال بررسی است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که سخنگوی وزارت امورخارجه گفته اگر رسانه آلمانی عذرخواهی کند دو تبعه آلمانی آزاد می شوند گفت: من نگفتم دوتبعه آلمانی ابزار جاسوسی همراه داشتند. آنها به عنوان جهانگرد وارد کشور شدند در حالی که خبرنگار بودند و به همین دلیل هم بازداشت شدند. خودشان هم قبول کردند که کارشان غیرقانونی بوده ولی هنوز کیفر خواست صادر نشده و پرونده در حال رسیدگی است نیازی هم به عذرخواهی کردن یا نگردن رسانه آلمانی نداریم هر چه قانون و قاضی حکم کند همان است.