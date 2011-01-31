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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

محک برگزار می کند/

همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها با محوریت سرطان کودک

نخستین همایش بین‌المللی "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با محوریت سرطان کودک" در موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بین‌المللی از 26 بهمن ماه همزمان با روز جهانی سرطان کودک در محل «محک» برگزار می‌شود. این همایش با هدف ترویج اندیشه کمک به همنوع و ایجاد آگاهی درباره مفهوم دقیق مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و فواید همه جانبه آن به تاثیرات درون و برون سازمانی این مفهوم مانند توسعه پایدار، جایگاه سازی، افزایش بهره‌وری و رضایت ذینفعان، توسعه ارتباطات، تاثیرات اجتماعی و ... می پردازد.

مخاطبان این همایش بنگاه‌های اقتصادی؛ هیات رییسه و مدیران عامل بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های کارگزاری بورس و اساتید دانشگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت و اقتصاد هستند.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در خصوص این موضوع و ترویج این مفهوم فعالیت‌های دیگری را نیز انجام داده است که می‌توان به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی طراحی پوستر با موضوع مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و سرطان کودک در سال 1388 و نمایشگاه مشترک پیوند مهر در ماه مهر اشاره کرد.

کد مطلب 1243608

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