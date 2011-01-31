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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

خادمی:

مشکل آب شرب مردم کوشکنار و چارک هرمزگان مرتفع می شود

مشکل آب شرب مردم کوشکنار و چارک هرمزگان مرتفع می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با افتتاح دو پروژه مجزا در کوشکنار و چارک به مناسبت دهه فجر مشکل تامین آب این شهرها به طور کامل مرتفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر دربندرعباس، حسین خادمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات مردم کوشکنار و چارک عدم بهره مندی مناسب از آب بوده است که با افتتاح پروژه های خطوط انتقال مشکلات مردم این منطقه مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: در بندر چارک مسیر انتقالی از خط محرم تامین شده  و طول آن 28 کیلومتر است  در کوشکنار نیز یک خط انتقال 1.5 کیلومتری و یک مخزن 2000 متر مکعبی احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در خصوص پروزه های افتتاحی در دهه فجر امسال گفت: امسال 25 طرح در قالب 42 پروژه با هزینه ای بالغ بر 303 میلیارد ریال در بخش آب و فاضلاب هرمزگان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

خادمی ادامه داد: 22 طرح از این پروژه ها در بخش آب است که 100 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: باز سازی شبکه آب شرب، احداث آزمایشگاه آب، احداث سامانه کلر زنی و گند زدایی، باز سازی تصفیه خانه آب، حفر و تجهیز چاه های آب و احداث آب شیرین کن مهمترین پروژه ها در بخش آب هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان عنوان کرد: در بخش فاضلاب نیز احداث شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب، احداث تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ فاضلاب جزو مهمترین پروژه ها هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: تامین آب شرب کوشکنار و چارک، تامین آب شهر هشت بندی، رفع مشکلات آب بستک و جناح، افتتاح حلقه های چاه آب در میناب و بستک، کفشکنی چاهها و افزایش ظرفیت آب به مقدار 120 لیتر در ثانیه برخی از مهمترین پروژه ها در شهرهای استان است.

وی اضافه کرد: یکی از پروژه ها به تامین آب شرب جزیره هنگام با روش آب شیرین کن RO  با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز اختصاص دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان عنوان کرد: یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب در غرب بندرعباس و در محله سورو افتتاح می شود و با بهره برداری از آن در هر ثانیه 100 لیتر فاضلاب را پمپاژ و به تصفیه خانه هدایت می کند. 

کد مطلب 1243622

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