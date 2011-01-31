مشکل آب شرب مردم کوشکنار و چارک هرمزگان مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر دربندرعباس، حسین خادمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات مردم کوشکنار و چارک عدم بهره مندی مناسب از آب بوده است که با افتتاح پروژه های خطوط انتقال مشکلات مردم این منطقه مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: در بندر چارک مسیر انتقالی از خط محرم تامین شده و طول آن 28 کیلومتر است در کوشکنار نیز یک خط انتقال 1.5 کیلومتری و یک مخزن 2000 متر مکعبی احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در خصوص پروزه های افتتاحی در دهه فجر امسال گفت: امسال 25 طرح در قالب 42 پروژه با هزینه ای بالغ بر 303 میلیارد ریال در بخش آب و فاضلاب هرمزگان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

خادمی ادامه داد: 22 طرح از این پروژه ها در بخش آب است که 100 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: باز سازی شبکه آب شرب، احداث آزمایشگاه آب، احداث سامانه کلر زنی و گند زدایی، باز سازی تصفیه خانه آب، حفر و تجهیز چاه های آب و احداث آب شیرین کن مهمترین پروژه ها در بخش آب هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان عنوان کرد: در بخش فاضلاب نیز احداث شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب، احداث تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ فاضلاب جزو مهمترین پروژه ها هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: تامین آب شرب کوشکنار و چارک، تامین آب شهر هشت بندی، رفع مشکلات آب بستک و جناح، افتتاح حلقه های چاه آب در میناب و بستک، کفشکنی چاهها و افزایش ظرفیت آب به مقدار 120 لیتر در ثانیه برخی از مهمترین پروژه ها در شهرهای استان است.

وی اضافه کرد: یکی از پروژه ها به تامین آب شرب جزیره هنگام با روش آب شیرین کن RO با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز اختصاص دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان عنوان کرد: یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب در غرب بندرعباس و در محله سورو افتتاح می شود و با بهره برداری از آن در هر ثانیه 100 لیتر فاضلاب را پمپاژ و به تصفیه خانه هدایت می کند.