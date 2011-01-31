ذوب آهن بازی حیثیتی را از مس برد/ سپاهان در قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز دوشنبه با برگزاری دو بازی تکراری و معوقه از هفته‌های نوزدهم و چهاردهم در ورزشگاه‌های فولادشهر اصفهان و یادگار امام (ره) قم پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* ذوب آهن اصفهان 2 - مس کرمان صفر

گل‌ها: سینا عشوری (43) و قاسم حدادی‌فر (1+90)

* صبای قم یک - سپاهان اصفهان یک

گل‌ها: علیرضا میرشفیعیان (45) برای صبا و سیدجلال حسینی (32) برای سپاهان

با نتایجی که در این دیدارها رقم خورد، ذوب آهن همچنان صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند و فاصله خود را با تیم دوم جدول به هفت امتیاز رساند، رکورد شکست ناپذیری تیم مس پس از 16 هفته شکسته شد و سپاهان با 35 امتیاز جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کرد.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

1- ذوب آهن 42 امتیاز

2- سپاهان 35 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- مس کرمان 34 امتیاز - تفاضل گل 9+، 28 گل‌زده

4- تراکتورسازی 34 امتیاز - تفاضل گل 9+، 23 گل‌زده

5- استقلال تهران 34 امتیاز - تفاضل گل 4+

6- پرسپولیس 30 امتیاز

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9- صبای قم 26 امتیاز

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16- پاس همدان 20 امتیاز - تفاضل گل 8-

17- شهرداری تبریز 20 امتیاز - تفاضل گل 10-

18- استیل آذین 19 امتیاز