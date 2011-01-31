ذوب آهن بازی حیثیتی را از مس برد/ سپاهان در قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 امروز دوشنبه با برگزاری دو بازی تکراری و معوقه از هفتههای نوزدهم و چهاردهم در ورزشگاههای فولادشهر اصفهان و یادگار امام (ره) قم پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* ذوب آهن اصفهان 2 - مس کرمان صفر
گلها: سینا عشوری (43) و قاسم حدادیفر (1+90)
* صبای قم یک - سپاهان اصفهان یک
گلها: علیرضا میرشفیعیان (45) برای صبا و سیدجلال حسینی (32) برای سپاهان
با نتایجی که در این دیدارها رقم خورد، ذوب آهن همچنان صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند و فاصله خود را با تیم دوم جدول به هفت امتیاز رساند، رکورد شکست ناپذیری تیم مس پس از 16 هفته شکسته شد و سپاهان با 35 امتیاز جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کرد.
- جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
1- ذوب آهن 42 امتیاز
2- سپاهان 35 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- مس کرمان 34 امتیاز - تفاضل گل 9+، 28 گلزده
4- تراکتورسازی 34 امتیاز - تفاضل گل 9+، 23 گلزده
5- استقلال تهران 34 امتیاز - تفاضل گل 4+
6- پرسپولیس 30 امتیاز
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9- صبای قم 26 امتیاز
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16- پاس همدان 20 امتیاز - تفاضل گل 8-
17- شهرداری تبریز 20 امتیاز - تفاضل گل 10-
18- استیل آذین 19 امتیاز
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