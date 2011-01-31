345 پروژه در استان اردبیل به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت‌الاسلام ولی نظرپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان اظهار داشت: این پروژه ها در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، عمرانی و... آماده افتتاح شده است.

وی شهرستان اردبیل را دارای بیشترین تعداد پروژه افتتاحی عنوان کرد و افزود: از مجموع 345 پروژه افتتاحی در این ایام بالغ بر 108 طرح مختلف در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان 42 پروژه در مشگین شهر، 36 مورد در نمین، 31 پروژه در خلخال، 21 مورد در کوثر و 24 پروژه در نیر را از دیگر طرحهای افتتاحی در سایر شهرستانهای استان عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در شهرستان پارس آباد 23 پروژه، شهرستان بیله سوار 20 طرح، گرمی 32 پروژه، در سرعین 14 طرح و چهار پروژه نیز در سطح بخشها و مناطق روستایی استان به بهره برداری خواهد رسید.

نظرپور همچنین با تشریح برنامه های دهه فجر در استان اردبیل یاد آور شد: برگزاری مهمانی لاله ها، زنگ انقلاب، گردهمایی بزرگ بانوان، دیدار مسئولین استان با ائمه جماعت، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و... از برنامه اجرایی در سطح استان خواهد بود.

وی اجرای ویژه برنامه های قرآنی را نیز با توجه به موج قرآن ستیزی و اسلام ستیزی از دیگر مراسمهای این ایام برشمرد و ابراز داشت: با توجه به اهانت کشیش آمریکایی به قرآن و موج دامنه دار اهانت به پیامبر اسلام (ص) برای اجرای این برنامه ها توجه ویژه ای شده است.

این مسئول تببین ارزشهای انقلاب و فرهنگ استکبار ستیزی را در سرایط کنونی بسیار مهم ارزیابی کرد و متذکر شد: باید مسئولین و مدیران و بویژه روحانیون و علمای استان دستاوردهای دهه فجر و پیروزی ارزشمند انقلاب اسلامی را به نسل آینده کشور منتقل کنند.

وی خواستنار ترویج شعار " انقلابی بودن و انقلابی ماندن" در جامعه شد و تصریح کرد: ارزشهای معنوی و مادی انقلاب باید به صورت همزمان و با مشارکت نخبگان، مراکز علمی و فرهنگی و... به نسل آینده ساز کشور منتقل شود.

نظرپور اوج برنامه های شورای هماهنگی دهه فجر استان را فراهم کردن حضور گسترده و یکپارچه مردم در صحنه و راهپیمایی بزرگ 22 بهمن عنوان کرد و افزود: بی شک این حضور تمام توطئه های دشمنان و امید واهی آنان در به چالش کشیدن انقلاب را خنثی خواهد کرد.

وی در پایان به حضور پر رنگ مسئولین و مدیران استان در برنامه ها و راهپیمایی 22 بهمن شد و خاطر نشان کرد: انتظار داریم که مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی استان با مشارکت گسترده در ویژه برنامه های در نظر گرفته شده در راهپیمایی نیز با پرسنل خود حضور داشته باشند.