جذب 480 نخبه ایرانی خارج از کشور در عرصه های علمی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین شورای پژوهشی ایرانیان ازخارج کشور امروز یازدهم بهمن ماه در سالن همایشهای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برگزار شد.

این شورا که با عضویت برخی شخصیت های فرهنگی، معاون پژوهشی وزارتخانه ها و برخی نهاد های فرهنگی از جمله مرکز مدیریت حوزه های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و صدا و سیما تشکیل می شود، وظیفه افزایش تعامل با ایرانیان خارج کشور در حوزه های علمی، پژوهشی، فرهنگی و گردشگری را بر عهده دارد. این شورا زیر نظر شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج کشور فعالیت می کند.

از جمله اعضای این شورا می توان به غلامعلی حداد عادل، محمدجواد لاریجانی، محمدشریف ملک زاده و احمدرضا دستغیب اشاره کرد. حمید فاضلی رییس سازمان هوا- فضا، حجت الاسلام بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، روح الله احمدزاده استاندار فارس نیز از دیگر اعضای این شورا هستند. برخی دیگر از چهره های فرهنگی و پژوهشی نیز در این شورا عضویت دارند.

در نخستین جلسه شورای پژوهشی ایرانیان خارج کشور، محمدشریف ملک زاده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان، از برگزاری همایش نقش فناوری های نوین در ارتقای سلامت زندگی انسان با حضور تعدادی از متخصصان و پژوهشگران ایرانی داخل و خارج از کشور در پایان بهمن ماه خبر داد.

وی افزود: بانک اطلاعاتی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج کشور شامل مشخصات 800 هزار نفر از ایرانیان خارج کشور تشکیل شده است. همچنین بانک اطلاعاتی نخبگان علمی مقیم خارج از کشور در معاونت بین المللی وزارت علوم در حال تکمیل شدن است.

ملک زاده گفت: تا کنون 480 نخبه در عرصه های مختلف علمی جذب کشور شده اند. با اتکا به توانمندی های ملی، نخستین دانشگاه بین المللی ایرانیان دهه فجر توسط رییس جمهور راه اندازی می شود. برخی وزارتخانه های کشور از جمله معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت نفت در جذب نخبگان خارج کشور، روند مناسبی را شروع کردند که می تواند الگوی کاری خوبی برای سایر وزارتخانه ها باشد.

این مقام مسوول در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در ادامه سخنان خود، دستگاه های فرهنگی کشور را به توسعه کیفی فعالیت های خود با رویکرد اثرسنجی توصیه کرد و گفت: باید به تولید فکر و اندیشه اهمیت بیشتری داد. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که کرسی های نقد و نظریه پردازی در حوزه های فرهنگی، علمی و حتی سیاسی تشکیل شود. با چنین رویکردی می توان با ایرانیان خارج کشور ارتباط فکری برقرار کرد. باید از افراد علاقمند به مبانی نظام که فضای فرهنگی خارج کشور را می شناسند، برای تبیین گفتمان بین المللی نظام، دیدگاه های رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور و همچنین ترویج فرهنگ اسلامی کمک گرفت. نباید این مسوولیت مهم را به افراد غیرمتخصصی واگذار کنیم که ادبیات حاکم بر فضای بین المللی را نمی شناسند.

به گفته وی، متاسفانه برخی از رسانه های گروهی با ارایه تحلیل هایی غیرمنصفانه، دومین همایش ایرانیان خارج کشور را فاقد دستاورد نامیدند؛ این درحالی است که به دلیل برخی حساسیت های موجود، نمی توانیم به همه دستاوردهای این همایش اشاره کنیم. اما همکاری های فنی و علمی خوبی در این همایش کلید خورد.

در ادامه این مراسم، شعبانی مسوول سامانه 2777 گفت: امکان تماس تلفنی رایگان از 7 شهر مهم جهان برای هم وطنان ایرانی وجود دارد. همچنن از 13 فرودگاه مهم بین المللی می توان با این سامانه تماس گرفت.سایتwww.2777.ir نیز در همین راستا فعال است. این سامانه یک مرکز مشاوره صرف نیست و تا زمان حصول نتیجه، پیگیری از دستگاه های مسوول را ادامه می دهد.