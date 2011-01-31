به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از شکست تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در نشست خبری گفت: ما دنبال حفظ رکورد نبودیم اما قطعا تیمی که در 16 دیدار متوالی نمی بازد تیم های دیگر با انگیزه بیشتری برابر آن به میدان می آیند که این انگیزه قطعا در روند بازی تاثیر گذار است.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با بیان اینکه هر بازی شرایط خاص خودش را دارد اضافه کرد: اگر اتفاق بازی قبلی برای ذوب آهن هم رخ می داد آنها هم برای احقاق حق خود تلاش می کردند ما هم به همین دلیل شکایت کردیم و با رای فدراسیون بازی تکرار شد. آن مسابقه و این دیدار به پایان رسید و هر دو تیم مس و ذوب آهن باید به فکر مسابقات آینده باشند.

وی گفت: هیچ چیز در جدول رده بندی امسال مشخص نیست اما ما تلاش می کنیم جایگاهمان را حفظ و ارتقا دهیم البته در ادامه مسابقات هر تیمی که توان بیشتری داشته باشد می تواند به موفقیت دست یابد.

صمد مرفاوی در مورد شعار هواداران تیم مس به منصوری و اعتقاد آنها به کم فروشی این بازیکن تاکید کرد: من چنین چیزی را قبول ندارم بازیکنان تیم من در زمین یکدل و صمیمی و با تمام وجود بازی می کنند البته چون تیم باخته است بعضی از هواداران از روی ناراحتی صحبت هایی را بیان می کنند اما این صحبت ها شامل تیم و بازیکنان من نمی شود. من به تیم مس اعتقاد دارم و به بازیکنانم افتخار می کنم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تیمش در هر دو نیمه تیم برتر میدان بود و روند بازی را در اختیار داشت خاطرنشان کرد: ما در این بازی به تجربه بازیکنان ذوب آهن باختیم. آنها از معدود حملات خود به خوبی استفاده کرده و توانستند بازی را به نفع خود به پایان برسانند.

وی در مورد اعتراضاتش به داوری این دیدار اظهار داشت: من در جریان این بازی آرامش داشتم اما وقتی در محوطه جریمه بازیکنان ما با خطا متوقف می شوند طبیعی است اعتراض کنم البته در مجموع قضاوت داوری خوب بود و مشکلی نداشت.

صمد مرفاوی تحلیل قوای بدنی را دلیل تعویض سیفی دانست و اضافه کرد: من در 5 دقیقه آخر ریسک نکردم و تنها برای استفاده از بازی سازی عادل کلاه کج وی را به میدان فرستادم ما در آن دقایق باید از روی ارسال بلند گل خورده را جبران می کردیم اما این اتفاق نیفتاد روی گل دوم هم مقصر مدافعان ما بودند که خود را از جریان بازی خارج کرده تا بازیکن ذوب آهن در موقعیت تک به تک قرار بگیرند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با تاکید بر اینکه نیم فصل دوم برای مس و ذوب آهن از هفته آینده شروع می شود اضافه کرد: با توجه به اینکه بازیکنان ما از شرایط مسابقه دور بودند باز هم عملکرد خوبی داشتند البته این بازی شروع خوبی برای دو تیم بود شاید ما باختیم اما نوع بازی من را به آینده تیم امیدوار کرد.

وی همچنین گفت: ما از کمیته انضباطی و سازمان لیگ خواستیم اگر این بازی تکرار می شود اتفاقات بازی قبلی نباید در آن تاثیر گذار باشد ولی ما به خاطر محرومیت امرایی را در اختیار نداشتیم در مجموع به نظر مسئولان فدراسیون احترام گذاشتیم و در این بازی با شرایط جدید بازی کردیم.

خبرنگاری پرسید آیا نتیجه این بازی را عادلانه می دانید که مرفاوی گفت: ما خوب بازی کردیم و روند بازی در اختیار ما بو د اما تیم ذوب آهن تیم بهتری بود و توانست با تکیه بر تجربه بازیکنانش از تک موقعیت ها به گل دست یابد. البته این را نباید فراموش کنید تیم ذوب آهن در طی شش هفت سال گذشته استخوان بندی خود را حفظ کرده و بازیکنان از عملکرد یکدیگر شناخت دارند. ذوب آهن از این حیث یکی از بهترین تیم های ایران است. برخلاف آن تیم ما در ابتدای فصل با تغییر 70 ، 80 درصدی مواجه شد و اگر ما هم استخوان بندی خود را حفظ کنیم در آینده بهتر خواهیم بود.

وی در ادامه این نشست در خصوص عملکرد تیم ملی و افشین قطبی در جام ملت ها اظهار داشت: تیم ما می توانست نتیجه بهتری در آن مسابقات کسب کند اما برد و باخت جزئی از فوتبال است بهترین تیم های دنیا در جام جهانی در عین شایستگی خیلی زود از دور رقابت ها کنار رفتند و بهترین مربیان دنیا هم تیمشان مغلوب شد. من به عنوان مربی نمی توانم در خصوص افشین قطبی و عملکردش اظهار نظر کنم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان اضافه کرد: من بازی محتاطانه تیم ملی را قبول ندارم. در بعضی مواقع واجب است تیم ها با احتیاط بازی کرده تا به اهدافشان برسند اما من از بخش دوم که برنامه تیم ایران در درون زمین بود انتقاد می کنم زیرا در این بخش خوب عمل نکردیم.

وی در پایان با بیان اینکه بهتر است کسانی که استعفای عنایت را قبول کردند در مورد وی اظهار نظر کنند گفت: امیدوارم با حضور عسگری وضعیت داوری بهتر شود. شاید ما به عنوان مربی از عملکرد داوران راضی نباشیم اما همه باید کمک کنیم تا داوری پیشرفت کرده و مشکلاتی که سئوالات و شبهه های مختلفی را ایجاد می کند دیگر رخ ندهد.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان که دیداری تکراری از هفته بیستم رقابت های لیگ برتر باشگاههای کشور بود عصر امروز با برتری 2 بر صفر شاگردان ابراهیم زاده در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به پایان رسید.