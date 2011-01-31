فعالیت های حقوق بشر باید از آلودگی های سیاسی مصون بماند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام والمسلمین مالک اژدر شریفی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی هیئت امنای دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی خاطر نشان کرد: بهترین خدمت به حقوق بشر، مصون داشتن این حوزه از آلودگی‌های سیاسی است.

وی گفت: طی سه سال گذشته مجموعه اقدامات بسیار با ارزشی در زمینه تبیین و فرهنگ سازی مبحث حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشراسلامی صورت گرفته که شایسته است این اقدامات دنبال و پیگیری شود.

وی بهترین خدمت به حقوق بشر را مصون داشتن این حوزه از آلودگی‌های سیاسی دانسته و افزود: کمیسیون حقوق بشراسلامی بایستی بر اساس ارزش های ذاتی و معنوی خودش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت امنای دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برنامه ها و اقداماتی که دراین دفتر در جریان است اظهار خرسندی و تاکید کرد: در انتخاب اعضا نباید به نگاه های سیاسی افراد توجهی کرده و با نگاه صرفاً حقوقی صاحبان همه افکار و ایده ها که اساس مبانی اسلام و انقلاب را باور دارند در جمع هیئت امنای این دفتر حضور یابند.

وحید کاظم زاده دبیر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این دفتر در پی شناسایی معتمدان ، خادمان ، علاقمندان و صاحبنظران حقیقی عرصه حقوق بشر است، افزود: کمیسیون حقوق بشراسلامی در فرآیند تلاشهای منطقه ای، هرچه افراد مؤثر، مختلف و آماده خدمتگزاری بیشتر به حقوق بشراسلامی بوده باشند جذب شده وتلاش گردیده شائبه انحصارگرایی در آن شکل نگیرد.

در این جلسه نسبت به برگزاری آتی انتخابات کمیته های پنجگانه و لزوم انجام فعالیت های گروهی تاکید شد.