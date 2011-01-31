درآمد گردشگری ظرفیتهای خالی اقتصاد را پر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی عصر دوشنبه در نشست با دفاتر خدمات مسافرتی استان افزود: با توجه به مصوبات شورای برنامه ریزی استان، محور توسعه گلستان بعدازکشاورزی، توریسم وگردشگری است و باید منابع را به این سمت برده و با گسترش این صنعت موجبات توسعه و رونق اقتصاد استان فراهم آید.

وی اضافه کرد: در این خصوص ارایه ایده ها و طراحی بسته هایی در صنعت گردشگری با افق دید بالا به توسعه و رونق گردشگری این استان کمک می کند.

وی در ادامه سرمایه گذاری واشتغال این صنعت را واقعی دانست و تصریح کرد: با هماهنگی ویکپارچه کردن فعالیت ها در این صنعت می توان به اشتغال دائم رسید و با برنامه ریزی جامع و هدفمند و طراحی نقشه توریسمی حرکت کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان ادامه داد: جوامع مختلف گردشگری از جمله هتل ها، دفاتر خدمات مسافرتی و سرمایه گذاران این حوزه دراجرای نقشه توریسمی برنامه ریزی شده و سیاست گذاری های این صنعت نقش اساسی را ایفاء می کنند.

غلامی همچنین تصریح کرد: با تعامل و هماهنگی جوامع گردشگری استان می توان مشکلات این صنعت را مرتفع کرده و با مدیریت نظام مند و هدفمند فعالیت های این حوزه را ارتقاء بخشیم تا بتوانیم با درآمدزایی از محل تورهای ورودی به استان و ارتقاء ظرفیت اشغال هتل ها و استفاده از ظرفیت های گردشگری، درآمد استان گلستان را افرایش دهیم.

معاون استاندار در ادامه ایجاد سرویس های حمل و نقل ، راه ها و مسیرهای دسترسی را از اولویت ها درگردشگری دانست و بر تعامل جوامع گردشگری استان با برنامه پروازها در فرودگاه و وسایط نقلیه در بخشهای راه اهن و اتوبوسرانی تاکید کرد.

غلامی در ادامه به فعالیت ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری دراین استان اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران می توانند از طریق سایت www.golestani.com مشکلات و شکایات خود را از طریق این ستاد و برمبنای قوانین و مقررات و ضوابط پیگیری کنند.