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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۱

موسوی:

هیئات مذهبی نقش بسزایی در بصیرت افزایی جامعه دارند

هیئات مذهبی نقش بسزایی در بصیرت افزایی جامعه دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان گفت: هیئات مذهبی از ظرفیت بسیار بالایی برای کارهای فرهنگی برخوردار بوده و با جذب اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در هیئات و کانون های مساجد نقش بسزایی در بصیرت افزایی جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید افضل موسوی ظهر دوشنبه در جلسه دیدار شورای هیئات مذهبی استان  با مدیر کل امور اجتماعی استانداری زنجان، با تقدیر از رویکرد فرهنگی دولت دهم و ریاست جمهوری در سفرهای استانی خاطر نشان کرد: هیئات مذهبی از ظرفیت بسیار بالایی برای کارهای فرهنگی برخوردار بوده و با جذب اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و نوجوانان در هیئات و کانون های مساجد نقش بسزایی در بصیرت افزایی در جامعه دارند.

موسوی حادثه غدیر ، حماسه عاشورا و انتظار را سه اصل انکار ناپذیر در تفکر تشیع دانست و اظهار داشت: پیروی از ولایت و امامت محوری ترین پیام این سه واقعه مهم در خلقت بشریت است.

وی حوادث اخیر جهان به ویژه انقلاب مردم تونس و مصر بر علیه استبداد و استکبار را نشانه بیداری ملل مسلمان جهان توصیف کرد و افزود: بدون شک پیشرفت های بزرگ و شگرف جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف و پیروزی های مردم مجاهد فلسطین و لبنان بخصوص حماس و حزب الله در بیداری ملت ها به ویژه در خاور میانه بی تاثیر نبوده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان ضمن تقدیر از زحمات اصحاب رسانه بویژه مطبوعات و صدا و سیمای مرکز استان در پوشش عزاداری مردم استان زنجان بخصوص انعکاس عزاداری های پر شور و شعور عاشورائیان در حسینیه اعظم و زینبیه زنجان در سطح کشور و جهان تصریح کرد: عشق و علاقه خالصانه مردم متدین زنجان به ولایت و رهبری، این شهر و مردم ولایتمدار آن را شهره عشاق حسینی در جهان کرده است و به راستی که پایتخت شور و شعور حسینی زیبنده این شهر و مردم ولایتمدار زنجان است.

کد مطلب 1243644

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